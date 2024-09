Sonia Bruganelli la combina grossa, i primi video a Ballando con le Stelle infiammano già l’opinione pubblica: “Che povera d’animo”

Sonia Bruganelli non ha fatto neanche in tempo a iniziare Ballando con le Stelle che, dopo aver visto i primi video, l’opinione pubblica si è già divisa.

Mancano ancora diverse settimane all’inizio di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci, come sempre, si è superata, in quanto è riuscita ad arruolare moltissimi Vip di notevole spessore. I fan non stanno più nella pelle, in quanto si prospetta una stagione ancora più esilarante.

Da quello che abbiamo letto nel corso di questi mesi, è presumibile intuire che la giuria dovrebbe essere sempre la medesima dell’anno scorso, mentre il corpo dei ballerini professionisti potrebbe subire qualche modifica, con qualche addio doloroso e qualche new entry tutta da scoprire.

In merito ai concorrenti, invece, Milly li ha svelati uno per uno mediante video social che hanno tenuto compagnia i followers durante l’estate.

In merito a uno dei personaggi più attesi di sempre, ovviamente, c’è lei, Sonia Bruganelli, la cui presenza come sempre genera molto entusiasmo da parte dei telespettatori. Eppure, c’è già chi la critica dopo aver visto quel primo video dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Ecco che cos’è successo.

La decisione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle

Prima di parlare delle critiche ricevute, volevamo riportarvi le parole che Sonia Bruganelli ha rilasciato da poco a RTL 102.5 nel programma Protagonisti, condotto da Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia, su Angelo Madonia.

Come saprete, Sonia e Angelo fanno ormai coppia fissa da diverse settimane, com’è stato confermato da Madonia, il quale ha anche rivelato il motivo per cui i due non danzeranno assieme a Ballando con le Stelle: “Abbiamo scelto per preservare la nostra vita e le persone intorno a noi, di condividere questo percorso professionale, ma non proprio insieme”, evitando così inutili tensioni dovuti dagli allenamenti pesanti che stanno dietro la competizione diretta dalla Carlucci.

Ok mi sta già sulle bolas l’ex moglie di Bonolis. Come può non essersi alzata almeno per salutare il ballerino?

Classico esempio di signora ricca solo economicamente, ma molto povera d’animo.#BallandoConLeStelle

pic.twitter.com/IfoWFXBXqZ — Micene 2.0 ♐ (@micene_return) September 12, 2024

Sonia e il caos sul gesto del galateo

Ed è proprio in merito a Ballando con le Stelle che alcuni utenti avrebbero trovato irrispettoso il fatto che Sonia Bruganelli non si sia alzata durante la presentazione con il ballerino che l’aiuterà in questo, si presume faticoso, periodo di allenamenti. Ecco che cosa hanno scritto alcuni fan: “Come può non essersi alzata almeno per salutare il ballerino? Classico esempio di signora ricca solo economicamente, ma molto povera d’animo“. E ancora: “Speriamo che sia la prima eliminata: mi trasmette zero simpatia”.

Per contro-risposta, però, sono molti gli utenti che replicano a queste accuse: “Il Galateo dice: una signora seduta non si alza mai dalla sedia alla presenza di un saluto…”. Oppure: “Ha soltanto fatto quello che dice il galateo. Ma saremo rimasti in tre a conoscerlo“. Voi cosa ne pensate?