Sonia Bruganelli, il suo nuovo bagno privato è degno di un sultano, e ha al suo interno un dettaglio a 5 stelle | L’ex signora Bonolis non si nega nulla

Il nuovo bagno di Sonia Bruganelli è molto lussuoso, così come il resto della sua casa, arredato con ottimo gusto. Eppure non è sfuggito a nessuno quel dettaglio a 5 stelle che si riflette dallo specchio, ecco cosa ha voluto l’ex signora Bonolis.

Sonia Bruganelli è ormai al centro dell’attenzione da mesi, in quanto i followers sono molto interessati alla sua vita. O meglio, lo sono sempre stati, fin da quando era la moglie di Paolo Bonolis, con il quale ha avuto tre stupendi figli.

I due coniugi hanno sempre lavorato insieme e, anche adesso che l’amore tra loro è finito, pur avendo entrambi voltato pagina, continuano comunque a frequentarsi in maniera civile, sia per il rispetto reciproco che li lega da anni, sia per il bene della loro progenie.

Dopo il divorzio, Sonia ha intrapreso la sua strada, in quanto la grinta e la tenacia non le sono mai mancate, e così ha cambiato casa, ha cambiato anche lavoro, o meglio, l’ha implementato, diventando opinionista e ha trovato di nuovo l’amore con il ballerino Angelo Madonia.

Attualmente concorrente a Ballando con le stelle, la Bruganelli sta cercando di riprendere in mano la sua vita dopo questo grosso cambiamento. Come mostra sui social, il primo luogo dove ha iniziato a riscoprirsi è stato il suo nuovo appartamento, il quale è arredato con molta classe. E quel dettaglio in bagno non è sfuggito a nessuno.

Sonia Bruganelli e il racconto a cuore aperto

Sonia Bruganelli sta facendo un grosso percorso su sé stessa. L’ex signora Bonolis in una diretta social ha parlato un po’ di tutto, dalla consapevolezza di sé al suo errore nell’ostentare il suo status in TV: “Non volevo offendervi con aerei privati e altro, ma ho dato importanza a qualcosa che nella mia vita era necessario per altri motivi…”.

Inoltre, ha rivelato in che modo ha deciso di trasferirsi in una casa nuova, senza però stare lontana dalla sua primogenita. Sonia infatti è andata a vivere con Adele ma, grazie alla scelta di una casa comunicante con quella del suo ex marito, con il quale è in ottimi rapporti, può vedere sua figlia Silvia ogni volta che lo desidera.

Sonia e la televisione in bagno

Sonia Bruganelli ha sempre avuto un ottimo gusto, non solo per la moda in genere ma anche per gli arredi, e questo lo possiamo vedere dalle foto pubblicate su Instagram, nelle quali i fan hanno potuto ammirare qualche stanza della sua nuova dimora. Come possiamo vedere, la concorrente di Ballando con le stelle ha optato per degli arredi eleganti e moderni, nei quali quali spicca molto il bianco e il beige delle pareti, per non parlare dei divani e poltrone totalmente in tinta.

Nel suo bagno personale è impossibile non ammirare un dettaglio che poche toilettes personali possono vantare: un televisore, che lei probabilmente accende quando decide di sfruttare la grande vasca da bagno, in modo da rilassarsi dopo una lunga giornata lavorativa. Insomma, una casa da sogno, che rispecchia totalmente l’animo elegante dell’ex di Bonolis e la sua passione per i comfort, non credete?