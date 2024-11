Sonia Bruganelli, finalmente la verità sul suo rapporto con Paolo Bonolis: “Mi guarda come se fossi il Mostro di Lochness”

Sonia Bruganelli si è lasciata andare a diverse confidenze a cuore aperto in merito alla separazione con Paolo Bonolis.

È una Sonia Bruganelli differente quella che stiamo vedendo in questi ultimi mesi, sarà perché ha abbattuto quel muro che per anni l’ha fatta apparire in un certo modo. Così, il popolo del web è passato dal vederla un po’ snob a una donna forte e indipendente.

Ha vissuto diverse vicissitudini la nota imprenditrice, e sicuramente dopo il divorzio da Paolo Bonolis, con il quale ha fatto coppia fissa per 20 anni, le cose per lei sono cambiate di colpo. Ha stravolto la sua vita con coraggio, e anche se molti fan sperano ancora di rivederla insieme al conduttore, per il momento stanno cercando di capire come va con il suo attuale compagno.

Sonia infatti ha ritrovato l’amore con Angelo Madonia, anche se recenti rivelazioni hanno fatto presagire nella mente dei fan che i due potrebbero essere in crisi. Sicuramente, il fatto di essere insieme a Ballando con le Stelle, pur danzando con altri partner, ha attirato ancora di più l’attenzione su di loro.

A prescindere da tutto, quella verità che ha rilasciato su Paolo ha diviso l’opinione pubblica. Ecco che cosa ha rivelato.

Sonia e i rumors su Angelo Madonia

È una Sonia Bruganelli senza filtri quella che abbiamo visto a Domenica In da Mara Venier, alla quale ha rivelato diversi aneddoti sulla sua vita. Ha parlato un po’ di tutto, dallo shock per la perdita di suo papà, avvenuta all’improvviso, alla separazione da Paolo Bonolis, di cui vi parleremo a breve, fino ad arrivare a quella rivelazione per cui la rete ha iniziato a interrogarsi sul suo rapporto con il ballerino Angelo Madonia.

In pratica, le parole che hanno generato curiosità sono state: “Io devo capire cosa voglio io nella vita, sennò faccio solo “morti e feriti”… Ora devo capire quanto ce la posso fare da sola. Io sono impicciata da 30 anni, che devo fare? Il ballo mi sta facendo molto bene…”. L’opinione pubblica quindi si è divisa, con chi crede ancora che i due stiano vivendo il loro amore in maniera riservata e chi invece pensa che possa esserci maretta. Naturalmente, la verità in merito la sanno solo i diretti interessati, com’è giusto che sia.

Sonia e Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli dopo tanto tempo ha anche parlato del suo divorzio da Paolo Bonolis e ha scelto il salottino di Mara Venier a Domenica In per aprirsi senza temere giudizi esterni. In merito al suo ex ha rivelato: “La mia voce era importante e c’è sempre stato Paolo, che ancora si fida di me…“.

Nonostante i due siano sempre molto affiatati per il bene dei loro figli, come riportano da msn.com, qualcosa pare essere comunque cambiata tra Sonia e Paolo: “Io vorrei vivere senza far del male a nessuno ed essere un esempio per i miei figli. Ora vivo di sensi di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza motivi gravi… Paolo mi guarda come fossi il mostro di Lochness…“. Voi cosa ne pensate?