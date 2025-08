Simona Ventura piazza il colpaccio, l’opinionista VIP al GF promette scintille: la prossima edizione sarà la più esplosiva di sempre

I fan non vedono l’ora di vedere il prossimo Grande Fratello di Simona Ventura, soprattutto per quel volto che potrebbe affiancarla in veste di opinionista: facciamo chiarezza.

In queste vacanze estive molti conduttori si stanno rilassando per “ricaricare” le pile, in modo da partire con il nuovo palinsesto autunnale più freschi e motivati che mai. Sicuramente, Simona Ventura starà scaldando i motori, visto che il grande pubblico non vede l’ora di vederla alla guida del prossimo Grande Fratello.

Da ottobre dovrebbe partire la nuova edizione tutta NIP, e da quello che si è capito si tornerà alle origini, in quanto dai piani alti di Mediaset pare vogliano ricreare quel clima divertente e meno artefatto che abbiamo tutti amato nella primissima edizione, quella con Pietro, Cristina e tutti gli altri.

Super Simo tornerà proprio nell’anniversario dei 25 anni del reality più spiato di sempre, e con la sua solita grinta che la contraddistingue promette già scintille.

In merito al nome dell’opinionista che potrebbe sedersi sulla poltroncina rossa, nelle ultime ore rincorre un rumors in merito ad un volto molto amato. Ecco di chi parliamo.

Il Grande Fratello di Simona Ventura

I fan del Grande Fratello non vedono l’ora che una nuova edizione del reality più spiato di sempre inizi. Come possiamo leggere su Novella 2000, Pier Silvio Berlusconi pare voler tornare alle origini con questo show. Si parla quindi di concorrenti totalmente sconosciuti: no influencer o star del web, quindi.

Inoltre, si vocifera che si potrebbe tornare a un appuntamento serale a settimana, quindi il lunedì sera sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, con le dirette che dovrebbero essere trasmesse ad un orario adatto a un pubblico eterogeneo. Soprattutto, si dovrebbe tornare alla formula dei 100 giorni, con la finale che in programma prima delle festività di Natale. Alla conduzione della versione NIP ci sarà Simona Ventura, mentre da gennaio, almeno così si legge in rete, dovrebbe iniziare la versione VIP condotta da Alfonso Signorini. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle, visti i due fuoriclasse alla conduzione.

L’opinionista che affiancherà Super Simo

Come avrete capito, l’hype sul Grande Fratello è molto forte in queste settimane. Per il momento ci sono tante indiscrezioni che circolano in rete ma nessuna certezza, in quanto nessuno ha ancora dichiarato ufficialmente chi prenderà il posto di opinionista e chi di concorrente, NIP e VIP. Per il momento, come possiamo leggere anche da Novella 2000, c’è un nome ricorrente che verrebbe indicato come possibile opinionista al fianco di Simona Ventura, e sarebbe quello di Tommaso Zorzi.

Il noto influencer e conduttore non ha bisogno di presentazioni, visto che al GF sarebbe di casa. Per il momento, non sappiamo se questa voce possa corrispondere a verità o meno, visto che nel mentre si parla anche di Cristina Plevani, come riportato da rds.it, come nome papabile. Stando poi alle indiscrezioni trapelate da Dagospia: “Pare ci sia la fila per aggiudicarsi la poltroncina al lato dello studio. Ci sono una famosissima sciò-girl e una lanciatissima giornalista che stanno facendo fuoco e fiamme per posarsi sopra gli ambiti divanetti”. Che dire, non ci resta che attendere notizie ufficiali in merito.