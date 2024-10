Simona Ventura nei guai, il battibecco eclatante rivela la verità sul suo matrimonio | Il botta e risposta ha preso davvero una pessima piega

La mitica Simona Ventura è nei guai dopo il suo matrimonio. Il battibecco in diretta nazionale ha preso una brutta piega.

Simona Ventura è un personaggio assai conosciuto e amato dello spettacolo italiano. Conduttrice di svariate trasmissioni, la donna è tornata a far parlare di sé. Dopo le recenti nozze con Giovanni Terzi, però, qualcuno ha avuto da ridire per una sua scelta fatta. La discussione è avvenuta in diretta nazionale, durante la puntata di un noto programma televisivo.

Ma cosa ha combinato questa volta la Ventura? E perché il litigio, alla fine, ha preso decisamente una brutta piega? Scopriamolo subito.

La Ventura è una donna con la D maiuscola e, dopo svariate delusioni d’amore, è riuscita a trovare finalmente la sua serenità con Giovanni Terzi. I due si sono sposati quest’estate a Rimini, in una bellissima villa, e con più di 200 invitati. La coppia ha sicuramente fatto le cose in grande e non ha voluto badare a spese. Durante quella giornata sono state condivise sui social svariate foto, le quali mostravano numerosi volti dello spettacolo presenti ai festeggiamenti.

La conduttrice era bellissima e, inutile dirlo, i fan sono impazziti di gioia nel vederla così felice e sorridente. Tuttavia, qualcuno sembra aver avuto qualcosa da ridire.

Il litigio tra Simona Ventura e Cristiano Malgioglio

La discussione tanto chiacchierata sui social è avvenuta durante la puntata del 6 ottobre di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio. Tra i vari ospiti c’era appunto Simona Ventura, e diversi altri personaggi dello spettacolo. Ad aver sganciato la bomba è stato proprio Cristiano Malgioglio, noto cantautore e opinionista. Dopo che Mara Maionchi e Max Giusti hanno raccontato di essere stati invitati al matrimonio della conduttrice, Cristiano ha detto di non essere stato incluso nella lista dei partecipanti: “Non me l’aspettavo da un’amica”, ha poi aggiunto.

Dal tono di Malgioglio è trapelato sicuramente un po’ di dispiacere, e Simona ha replicato così.

La giustificazione della conduttrice

Per provare a smorzare la tensione, Simona ha immediatamente risposto al cantautore, dicendogli che in realtà era stato invitato. “Non mi hai mandato nulla”, ha però insistito lui. A questo punto, la conduttrice ha provato a giustificarsi: “Non è che l’ho mandato io personalmente..” Per evitare però che la discussione degenerasse, Ubaldo Pantani ha ironizzato con: “È stato un errore di comunicazione”. Con questo velato rimando alla Ferragni tutto il pubblico è scoppiato a ridere e sia Simona che Cristiano hanno lasciato perdere.

Insomma questo botta e risposta tra i due non è certamente passato inosservato e chissà se, in privato, hanno infine fatto la pace!