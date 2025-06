Simona Ventura, l’ombra nera sul matrimonio: “Perseverare è diabolico…” | Il dubbio atroce prima del fatidico SI’

Ecco perché il nome di Simona Ventura è stato accostato a quella dichiarazione sul matrimonio e sul dubbio che l’ha allontanato dal fatidico “sì”.

Simona Ventura non ha bisogno di presentazioni, in quanto è una delle conduttrici più amate e seguite di sempre. La sua bellezza, il suo sorriso, la sua simpatia e – ultimo, ma non per questo meno importante – la sua professionalità sono sempre state doti molto apprezzate dal pubblico.

SuperSimo – così la chiamano i suoi fan – ha sempre dimostrato di saper affrontare qualsiasi sfida con la solita grinta che la contraddistingue. Riesce a passare da Citofonare Rai 2 a Che tempo che fa, fino all’Isola dei famosi, con totale naturalezza.

La Ventura non tiene alto l’interesse soltanto per il suo lavoro, essendo lei praticamente multitasking, ma anche per la sua vita sentimentale: non solo super mamma, ma anche super innamorata del suo attuale marito, Giovanni Terzi.

Eppure, prima del fatidico “sì”, abbiamo udito alcune parole in merito al matrimonio che hanno portato Simona nuovamente sotto i riflettori. Ecco lo strabiliante retroscena.

Il matrimonio travagliato di Simona Ventura

Prima di sposarsi il 6 luglio 2024 con Giovanni Terzi, Simona Ventura è stata sposata con colui che sarebbe diventato il padre dei suoi figli Niccolò e Giacomo, ovvero Stefano Bettarini. Il loro matrimonio, inizialmente da favola, è terminato in maniera tutt’altro che pacifica, come aveva raccontato lo stesso ex calciatore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai…”.

Come succede spesso durante un divorzio, il clima non è mai dei migliori, ma fortunatamente Simona e Stefano nel corso degli anni sono riusciti a trovare un punto d’incontro per amore dei loro figli, soprattutto dopo che il loro primogenito fu aggredito con 11 coltellate davanti a una discoteca. Come ha infatti dichiarato l’attuale opinionista dell’Isola dei famosi: “L’episodio di mio figlio mi ha fatto capire che ho avuto tanta fortuna. Tutti abbiamo problemi, però adesso è cambiata la misura degli ostacoli che ho davanti… Con Stefano, alti e bassi. È il padre dei miei figli e per questo lo rispetterò per sempre“. Eppure….

Come la pensa sul matrimonio

Sempre nella medesima intervista rilasciata da Stefano Bettarini qualche tempo addietro al Corriere della Sera, riportata anche da Vanity Fair, l’ex calciatore si è lasciato andare a una confessione a ruota libera, parlando anche del divorzio travagliato da Simona Ventura.

Come ha poi rivelato, però, entrambi hanno voltato pagina, vivendo un rapporto civile e pacifico, tant’è che lo stesso Bettarini era presente alle nozze della sua ex con Giovanni Terzi. In merito alla sua vita privata, l’ex calciatore ora sta insieme a Nicoletta Larini da diversi anni, e a chi gli chiede se anche lui un giorno vorrà attraversare nuovamente la navata ha replicato: “Ci sono già cascato una volta. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Ma mai dire mai nella vita, intanto il 6 luglio ci godiamo quello della Ventura…”, rivelando che però l’anello di fidanzamento al dito gliel’ha comunque messo, nonostante il suo prendere tempo fino al fatidico “sì”. Mai dire mai, quindi…