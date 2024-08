Simona Ventura al settimo cielo, dopo il matrimonio con Giovanni Terzi arriverà una nuova creatura | La conferma della conduttrice

Simona Ventura sta vivendo un periodo molto felice, e dopo il suo matrimonio con Giovanni Terzi, adesso spunta l’indiscrezione che presto avrà a che fare con una nuova creatura. A confermarlo, SuperSimo stessa.

Quando ci raccontato le favole c’è sempre un principe che salva una principessa, il quale la soccorre dalle grinfie di qualche oscuro villain in sella al suo destriero bianco. Ovviamente, in tutto questo non può mancare il gettonato “e vissero per sempre felici e contenti”.

Con Simona Ventura e Giovanni Terzi stiamo assistendo ad una favola moderna degna di un cartone della Disney, in quanto i due, avendo avuto il cuore spezzato in passato, facevano fatica a credere di nuovo che l’amore avrebbe bussato alle loro porte.

Quando si incontrarono, su quel cavallo bianco ci salirono entrambi, salvandosi l’uno con l’altra. Da soli funzionavano già benissimo, ma insieme sono un portento, e così questa storia che fa tornare la speranza ai più romantici è stata suggellata con quella proposta davanti a Milly Carlucci.

Così adesso, mentre i due piccioncini si stanno godendo la luna di miele, hanno rivelato che la buona sorte prosegue, in quanto presto arriverà una nuova creatura nelle loro vite. A confermarlo SuperSimo stessa.

Simona Ventura e il dopo-matrimonio con Giovanni Terzi

Il 6 luglio 2024 Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono giurati amore eterno al cospetto di amici e parenti in quel di Rimini. Ogni dettaglio è stato un successone, dal vestiario dei due sposini ai divertimenti, e dalla location al menù, tema sempre molto battibeccato e discusso in queste grande cerimonie.

Finito il party con gli affetti più cari, i due neo sposi che stavano insieme ormai da 6 anni hanno iniziato la loro luna di miele in barca, circumnavigando Ischia e Capri, tra baci e momenti di relax, come hanno mostrato sui loro profili social. A regalargli questa vacanza tutta “Made in Italy” sono stati i loro invitati, il cui regalo, come hanno richiesto espressamente gli sposi, fu quello di contribuire con una quota al loro primo viaggio d’amore da marito e moglie. Simona e Giovanni insieme sono veramente uno spettacolo per gli occhi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

La nuova creatura di Simona

Il bello di Simona Ventura e Giovanni Terzi è quello di essere sì diventati una cosa sola nel loro rapporto a due, mantenendo però la loro unicità e indipendenza, spesso motivo di fratture di molte coppie. Proprio per questo motivo non stupisce il fatto che entrambi proseguano la propria carriera lavorativa come prima, semplicemente con un anello in più al dito.

SuperSimo, dopo la felicità trovata nella sfera privata, prosegue a gonfie vele anche in quella lavorativa, in quanto non solo dopo le vacanze estive tornerà come conduttrice insieme a Paola Perego al loro Citofonare Rai 2, ma da quello che si è capito per lei arriverà anche una “nuova creatura” tutta sua. “Cosa bolle in pentola?“, ha infatti scritto la conduttrice si social dopo la pubblicazione dei palinsesti Rai. Non si sa cosa le affiderà la pubblica emittente, se la conduzione di un programma o di un nuovo reality, quel che è certo è che la vita di Simo “non potrebbe essere più dolce”, per parafrasare La fabbrica di cioccolato.