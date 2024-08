Silvio Berlusconi, spunta uno squallido retroscena sul passato del Cavaliere | Parla l’ex: “Sguazzano e mangiano con il suo denaro”

In queste ore è divenuto virale uno squallido retroscena sul passato di Silvio Berlusconi. L’ex ha parlato chiaro e non ci sono più dubbi.

Nonostante sia passato più di un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, il Cavaliere è ancora oggi nelle bocche di diversi italiani. In queste ore è divenuta virale una notizia resa pubblica da una sua famosa ex. Le parole della donna hanno lasciato il popolo a bocca aperta e in pochi si sarebbero potuto aspettare questo squallido retroscena del suo passato.

Non ci resta quindi che scoprire chi ha resto note queste rivelazioni e cosa c’entra Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi era un famoso imprenditore e politico che per molto tempo ha governato il nostro Paese. Il popolo di italiani si divideva però in due categorie: in chi lo amava e pendeva dalle sue labbra e in chi, al contrario, non riusciva a sopportarlo. Berlusconi è stato infatti un personaggio certamente divisivo ma che, nonostante ciò, ha segnato la storia della politica italiana.

In suo onore, nel 2018, fu addirittura realizzato un film intitolato ‘Loro’ del famoso regista Paolo Sorrentino.

Le parole dell’ex sul film

Silvio Berlusconi è stato sempre un latin lover e tra le sue vecchie fiamme troviamo anche Francesca Pascale. La donna, proprio in queste ore, ha deciso di parlare di ‘Loro’ e della polemica che è circolata in rete in queste ore: il film non è presente in nessuna piattaforma streaming italiana, ma è invece possibile trovarlo nel Regno Unito. Diversi italiani si sono chiesti perché sia praticamente impossibile da guardare, e la stessa Pascale ha dato ragione a chi ha deciso di polemizzare sulla cosa.

Come riportato da Il Mattino, la donna non ha avuto alcun mezzo termine o pelo sulla lingua!

Le parole di Francesca Pascale

La 39enne ex di Berlusconi, ha deciso di commentare questa ambiguità con: “Scriverò un libro sull’ipocrisia di quelli presenti nelle piazze antiberlusconiane, sguazzano e mangiano con il denaro di Silvio Berlusconi”. Il commento di Francesca Pascale è stato poi condiviso dal giornalista Ciro Pellegrino sui social ed è immediatamente divenuto virale. Ma quale sarebbe la vera motivazione? Secondo l’attore Toni Servillo, interprete di Silvio Berlusconi nel film, sembrerebbe che Mediaset abbia acquistato i diritti e abbia poi fatto in modo che non divenisse noto in Italia.

Insomma, nonostante ‘Loro’ non sia assolutamente un film denigratorio, ancora oggi è stato visto da pochissime persone e Francesca Pascale non è d’accordo con questa scelta.