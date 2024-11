Silvia Toffanin a ruota libera su Barbara D’Urso: “È una s…” | Ecco cosa pensa davvero di lei: l’ammissione spiazzante

Silvia Toffanin e il commento su Barbara D’Urso. L’ammissione ha lasciato gli italiani senza parole. Ecco cosa pensa di lei.

Recentemente, Silvia Toffanin si è lasciata andare ad una lunga intervista. La conduttrice ha parlato della sua carriera, della sua vita privata e ha persino fatto un commento su Barbara D’Urso. Cosa penserà la compagna di Pier Silvio Berlusconi della conduttrice dimenticata da Mediaset?

Le sue parole non sono passate inosservate e in queste ore non si sta parlando d’altro. Ecco perché.

Silvia Toffanin è una sicuramente una professionista con la P maiuscola. La donna è ormai la timoniera di Verissimo da diverso tempo, e le sue interviste sono sempre apprezzate dai telespettatori italiani. Silvia è anche la compagna di Pier Silvio Berlusconi, attuale presidente del monopolio Mediaset. La conduttrice, durante una sua recente intervista, ha parlato della sua carriera e di quanto sia grata al proprio partner per il suo percorso.

Ad un certo punto però, si è lasciata scappare anche un commento su Barbara D’Urso. Ma ecco le sue parole nel dettaglio.

Barbara D’Urso e l’addio a Mediaset

Come ben sappiamo, da diversi mesi a questa parte Barbara D’Urso non fa più parte della famiglia Mediaset. Dopo aver tenuto caldo il suo posto per diversi anni ed essere stata la conduttrice per eccellenza di Pomeriggio Cinque, la donna è stata ‘cacciata’ via senza alcuna spiegazione ufficiale, o quanto meno senza una ragione che abbia davvero convinto il pubblico. Dopo mesi e mesi di assenza, la conduttrice è poi tornata sotto ai riflettori grazie a Ballando con le Stelle. Il trattamento che Mediaset le ha riservato è stato, a detta di molti, inaccettabile e completamente ingiusto.

Silvia Toffanin, moglie di colui che ha deliberato sulla sorte di Barbara, ha deciso di esprimere finalmente un curioso pensiero sulla donna.

Le parole di Silvia Toffanin

Durante un’intervista per Il Fatto Quotidiano, è stato chiesto a Silvia come sia occupare finalmente lo spazio pomeridiano della domenica. Fino a qualche mese fa era appunto Barbara ad avere il monopolio di questa parentesi televisiva, ma le cose sono cambiate. “Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una super professionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione” ha affermato la Toffanin pubblicamente.

Delle bellissime parole che devono aver sicuramente fatto piacere a Barbara D’Urso, nonostante i suoi rapporti con Pier Silvio attualmente sembrino tutt’ora molto tesi.