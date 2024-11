“Siamo delle comparse!”: Luca Calvani sbrocca dopo la diretta del Grande Fratello | Così imbufalito non l’avevamo mai visto

Luca Calvani è furioso dopo la diretta del Grande Fratello, in quanto gli sembra di essere una comparsa. Il clima si fa sempre più pesante al reality.

Il Grande Fratello sta procedendo anche in questa edizione tra alti e bassi, in quanto il clima è molto teso. Le litigate sono all’ordine del giorno, così come i richiami degli autori quando le regole vengono infrante.

A tal proposito, come riportano da Libero, Tommaso, dopo essere rientrato dalla Spagna, potrebbe essere a rischio espulsione, in quanto avrebbe riportato diversi fatti visti all’esterno. Da regolamento infatti i gieffini non possono essere informati su quello che succede nella “vita reale”. Pare infatti che sia stato ripreso in confessionale.

Inoltre, abbiamo assistito all’addio di Enzo Paolo Turchi e ai continui litigi tra i vari gieffini, soprattutto in merito alle coppie che si sono formate. Insomma, è una situazione molto delicata quella che si è venuta a creare.

Infine, abbiamo anche assistito allo sfogo di Luca Calvani il quale si è lamentato dopo la diretta del Grande Fratello di sentirsi alla stregua di una comparsa. Ecco che cosa sta succedendo al gieffini di Alfonso Signorini.

Lorenzo contro Luca sulla questione della strategia

I litigi al Grande Fratello proseguono, soprattutto quelli tra Lorenzo Spolverato e altri gieffini, tra cui Luca Calvani. In pratica, il modello milanese è convinto che l’attore stia recitando e che abbia in mente una strategia per far litigare tutta la Casa, soprattutto dopo aver dichiarato che la Lecciso potesse provare qualcosa per lui, cosa a quanto pare non vera.

Dopo questa dichiarazione c’è chi ha preso le parti di Lorenzo, come per esempio Amanda, la quale rivela: “In puntata lo hanno accusato (Luca Galvani, n.d.r.) di avere un interesse per Lorenzo, e lui subito dopo… Ha messo la pulce nell’orecchio su di me”. Mentre dalla parte di Luca c’è Maria Vittoria, la quale continua a credere che l’attore non stia intraprendendo nessuna strategia, accendendo gli animi degli altri due gieffini.

avrebbero ragione a lamentarsi se dessero davvero un contributo al programma ma visto che sono due mesi che si comportano da comparse il pelato non può che trattarli effettivamente da comparse

pic.twitter.com/XblajMr3UY — Paola. (@Iperborea_) November 14, 2024

Le parole di Calvani in merito al suo ruolo

Al Grande Fratello la tensione è arrivata ormai alle stelle, con chi insinua il dubbio in altri, chi litiga e chi parla dietro… e come sempre si creano i gruppetti, con chi appoggia uno e chi appoggia l’altro. L’argomento principale di questi giorni l’ha lancitao Luca Calvani, il quale dopo la diretta, palesemente arrabbiato, ha riferito ai compagni di sentirsi quasi una comparsa, rispetto ad altri che hanno i favori del programma, a detta sua.

Ha attaccato tutti in maniera generica, anche se crede che le coppie ottengano più visibilità. In merito a queste sue sensazioni ha dichiarato: “Siamo solo comparse“, dividendo l’opinione pubblica e anche quella dei suoi colleghi di avventura.