Siamo costretti a interrompere la diretta: Federica Panicucci trattiene a stento le lacrime | “È morta a 26 anni”

La conduttrice Federica Panicucci ha dovuto interrompere prima del tempo la diretta. La notizia ha sconvolto tutti quanti.

In queste ore Federica Panicucci si è mostrata al pubblico come non mai. La donna ha dato il triste annuncio in diretta e ha trattenuto a stento l’emozione. Lei e il collega Francesco Vecchi sono stati costretti a interrompere la puntata e la cosa ha straziato tutti i telespettatori italiani.

Ma ecco nel dettaglio che cosa è accaduto e perché la conduttrice ha commosso tutti quanti con le sue parole.

Federica Panicucci è una nota conduttrice dello spettacolo italiano che, da diverso tempo, conduce il programma Mattino Cinque su Canale 5. All’interno della trasmissione, lei e il collega Francesco Vecchi, trattano di tematiche riguardanti l’attualità, lo spettacolo e la cronaca. Durante la puntata di martedì, dopo aver annunciato qualche spoiler sulla puntata serale del GF, la donna si è però rabbuiata e ha voluto interrompere la diretta con queste parole.

Inutile dire che la cosa ha toccato il cuore di tutti i telespettatori e, in queste ore, non si sta parlando d’altro.

Il triste addio in diretta di Federica Panicucci

Dopo aver parlato del Grande Fratello, il conduttore Francesco Vecchi ha interrotto la diretta per ricordare una giovane 26enne deceduta qualche ora prima: “Purtroppo noi oggi dobbiamo mandare un abbraccio alla famiglia di Arianna e a tutti gli amici del bar di Cologno Monzese, quello che chiamiamo il bar degli studi… Arianna purtroppo non c’è più”. La ragazza era la figlia dei proprietari del bar frequentato da tutto il team Mediaset e che, nel corso degli anni, è diventato un simbolo di Cologno Monzese.

La stessa Federica, commossa dalla triste notizia, ha voluto poi aggiungere qualche parola in suo onore.

Il grave incidente della giovane 26enne

Come spiegato dalla Panicucci, la bellissima Arianna è venuta a mancare a causa di un incidente stradale: “Un incidente stradale che purtroppo l’ha strappata alla vita a soli 26 anni… Siamo rimasti tutti attoniti quando è arrivata la notizia.. siamo tutti sotto shock”. Vecchi ha poi spiegato di aver incontrato molteplici volte la giovane e che faceva parte a tutti gli effetti della famiglia Mediaset: “L’abbraccio più forte va ai familiari…”. Dopodiché è stata mostrata l’immagine di Arianna, bella e sorridente, in chiusura della puntata di Mattino 5.

Non ci resta che mandare le nostre condoglianze e un grande abbraccio alla famiglia di Arianna per la grave perdita subita.