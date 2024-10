“Si è innamorata di me”: al Gran Hermano cambiano di nuovo le carte in tavola, l’annuncio di Lorenzo la travolge in pieno | Altro che amicizia

Lorenzo Spolverato al Gran Hermano rilascia un verità totalmente differente da quello che aveva fatto supporre ai fan italiani del Grande Fratello. Ecco che cosa pensa di “quell’amicizia”.

Il Grande Fratello come sempre riesce a dividere l’opinione pubblica. Ma questo è sempre successo, fin dalla prima edizione.

In questa nuova edizione ci sono diversi aneddoti che stanno facendo chiacchierare il pubblico, dai pettegolezzi delle Non è la Rai fino ai rapporti complicati tra alcuni gieffini, una sorta di tira e molla che tiene alta l’attenzione.

Per non parlare di quei litigi, di quei botta e risposta taglienti, fino ad arrivare alla sensibilità di un Enzo Paolo Turchi innamoratissimo di sua moglie Carmen Russo e della loro bambina Maria.

Inoltre, in tutto questo guazzabuglio di emozioni collettive, non potevamo non raccontarvi di quello che è successo al Gran Hermano. Lorenzo l’ha rivelato e le sue dichiarazioni travolgono tutti quanti in pieno.

Una puntata al cardiopalma

L’ultima puntata del Grande Fratello ha tenuto tutti i fan con il fiato sospeso, in quanto Alfonso Signorini and company hanno dovuto gestire parecchi colpi di scena, tra cui l’incontro tra Yulia e il suo fidanzato (o ex fidanzato) Simone, il quale le ha chiesto di non indossare l’anello che lui le aveva regalato.

Tra i vari argomenti, anche la partenza di Shaila e Lorenzo e l’arrivo, ormai già concluso, della gieffina spagnola Maica Benedicto, che ha rassettato tutta la Casa. Sui due gieffini attualmente al reality iberico stanno emergendo diversi fatti che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Le parole di Lorenzo

Al Grande Fratello in questi ultimi giorni sta succedendo un po’ di tutto, ma sicuramente quello che è emerso tra i due gieffini attualmente ospiti del Gran Hermano sta infuocando la rete, con l’opinione pubblica completamente divisa. Abbiamo assistito al ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i quali hanno liquidato in fretta e furia Javier Martinez e Helena Prestes.

Shaila ha rivelato, come rivelano da libero.it: “Volevo farmi piacere l’altro ragazzo a tutti i costi. Era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!’. Però il mio cuore dice lui…“. Mentre Lorenzo rivela: “Io vedevo Shaila con Javier e non c’era il fuego… lei lim**ava con l’argentino! Io non ho lim**ato nessuno! Dai, avevo un poco di rapporto con la brasiliana della casa. Però la brasiliana si è innamorata di me…“, riferendosi alla Prestes. Cosa diranno i diretti interessati durante la prossima puntata del 28 ottobre? Nel mentre molti followers sui social chiedono a gran voce: “Ecco, ora per cortesia chiudete la porta a chiave e teneteli dentro il più a lungo possibile, grazie Spagna olè”. Ne vedremo delle belle, non credete?