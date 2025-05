Shaila Gatta verso la prima serata in Rai, dopo il GF torna in pista per la concorrenza: “Ci andrà come insegnante di ballo”

Grandi novità in vista per Shaila Gatta: dal Grande Fratello alla prima serata in Rai, il passo è breve. La rivedremo di nuovo ballare?

Shaila Gatta ha fatto molto chiacchierare di sé in questi mesi, in quanto è stata una delle protagoniste indiscusse nell’ultima edizione del Grande Fratello, soprattutto per la sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato.

I due hanno vissuto sicuramente momenti di alti e bassi che hanno tenuto alto l’interesse del pubblico, tanto che molti i fan hanno sperato che, lontani dalle telecamere, i due avrebbero trovato il loro equilibrio.

Sappiamo tutti che così non è stato, visto che i gieffini si sono lasciati per volere di Shaila durante la finale del GF. C’è chi ha dato ragione a lei, chi a lui, chi spera ancora di rivederli assieme e chi, invece, fin dall’inizio ha sempre pensato fossero male assortiti.

A prescindere da tutto, sia Shaila che Lorenzo sono pronti a voltare pagina, iniziando un nuovo capitolo della loro vita… ed è proprio a tal proposito che si parla dell’ex gieffina, dato che potrebbe approdare in Rai in prima serata. Di cosa stiamo parlando?

La svolta di Shaila Gatta dopo il Grande Fratello

Come dicevamo, dopo essersi detti addio sia Shaila Gatta che Lorenzo Spolverato hanno sofferto del momento di distacco, come succede a tutte le coppie quando decidono di mettere un punto alla loro relazione. Shaila ha perso peso e parlato di un periodo difficile vissuto dopo la fine del reality, così come Lorenzo, il quale ha dichiarato sui social: “Io confermo che la situazione con Shaila è chiusa, definitivamente. Io voglio andare avanti con la mia vita e i miei progetti, superando ovviamente questa delusione…”.

Raccogliendo i cocci della loro vita, entrambi stanno voltando pagina, ed è proprio la Gatta ad essere sotto i riflettori in questi giorni per alcune indiscrezioni in merito alla possibilità di diventare insegnante di ballo, niente di meno che da lei, dalla regina della Rai, parliamo di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Ricordiamo infatti Shaila è una ballerina a tutti gli effetti, e il suo curriculum parla chiaro.

Shaila Gatta e il passaggio da Mediaset in Rai

Da Mediaset a Rai il passaggio è breve, ed è quello che probabilmente farà Shaila Gatta dopo la sua esperienza al Grande Fratello. Ebbene, secondo un’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza: “Shaila Gatta verso Ballando con le stelle. Sarebbe in corso una trattativa tra Shaila e il programma di Rai 1. Andrà in porto?“. Il rumor, rilanciato e confermato anche da Deianira Marzano tramite una segnalazione anonima, prosegue: “Sì al 100% ci andrà come insegnante di ballo“.

Ovviamente, non ci sono ancora conferme in merito, e per il momento prendete questa notizia “con le pinze”… quel che è certo è che sono in molti a volerla rivedere in veste di prof a Ballando con le stelle da Milly Carlucci, la quale potrebbe fare un’eccezione per lei, data la sua regola ferrea sul fatto che nessun concorrente reduce dai reality possa partecipare al suo talent. È anche vero però che lei, qualora la notizia fosse confermata, non sarebbe una concorrente, bensì una maestra di ballo…