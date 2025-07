Shaila Gatta dimentica Lorenzo Spolverato con la stella del Napoli Calcio: gli scatti esclusivi della fuga in Sardegna

Dopo l’addio da Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ritrova la felicità con la stella del Napoli Calcio? Facciamo chiarezza.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno tenuto con il fiato sospeso i fan del Grande Fratello per mesi con la loro storia d’amore, a tratti romantica… e a tratti litigiosa. A prescindere da tutto, sono stati comunque due personaggi molto rilevanti nella scorsa edizione del reality.

Sappiamo tutti com’è finita tra loro alla fine del programma più spiato di sempre, con Shaila che ha lasciato Lorenzo, definendo la loro relazione come un “amore tossico“. In seguito, si sarebbero risentiti per chiarirsi, ma comunque la gieffina avrebbe messo la parola fine alla loro storia.

Spolverato ha rivelato che inizialmente avrebbe voluto provare a riconquistarla, anche se, dalle sue ultime parole: “riconfermo che la situazione con Shaila è chiusa definitivamente…Vi chiedo di evitare di parlare di lei, non è un obbligo, perché non decido io e non metto delle regole, ma in questo modo mi aiutereste ad andare avanti…”. Almeno per ora, i fan degli Shailenzo dovranno mettersi l’anima in pace.

A dimostrazione di ciò, stanno circolando delle voci assai stuzzicanti: la Gatta ha dimenticato Spolverato per una stella del Napoli Calcio? Facciamo chiarezza in merito.

La nuova vita di Shaila Gatta

Dopo l’esperienza travagliata vissuta al Grande Fratello, Shaila Gatta ha soltanto voglia di ricominciare e, dopo aver messo ordine nella sua vita, si sta decisamente “buttando” sul lavoro. Infatti, come possiamo leggere da rds.it, l’ex gieffina sarebbe stata scelta come promotrice del casting del GF, e l’avrebbe confermato lei stessa. Con un video social ha dichiarato: “Attenzione! Domandona importante. Vi siete mai chiesti: ma io come ci starei nella Casa del Grande Fratello? Perché ragazzi, nulla è impossibile e perché non provare?”, invitando poi i follower a iscriversi ai casting.

Nel frattempo, il gossip su di lei impazza e, a distanza di poche settimane, sono emersi diversi rumors in materia.

La fuga in Sardegna di Shaila

Si torna a parlare della vita sentimentale di Shaila Gatta. Secondo quanto riferito da Deianira Marzano in uno stato social, una sua informatrice le avrebbe rivelato: “Deia, Shaila sta in Sardegna e sia lei che il calciatore Michael Folorunsho ieri hanno pubblicato lo stesso posto”.

A oggi non c’è stata nessuna dichiarazione, né dell’ex gieffina né del calciatore del Napoli. Così, come qualche settimana fa non c’era stata per il pettegolezzo che avrebbe visto Shaila frequentare il calciatore della Fiorentina, Riccardo Sottil, rumors riportato sempre dall’esperta del gossip Deianira Marzano, come riferiscono da movieplayer.it. Come stanno realmente le cose? C’è qualcosa di vero in tutto questo o – come direbbe Belen – è soltanto “fuffa mediatica”?