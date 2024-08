Sfogo incendiario per Anita Olivieri, dopo la cena romantica succede di tutto: “Feccia della società!” | Fuoco e fiamme per l’ex gieffina

Anita Olivieri non ci sta, e dopo quella cena romantica replica senza peli sulla lingua, con parole molto forti, verso chi le ha mancato di rispetto. Ecco che cos’è successo all’ex gieffina.

Il Grande Fratello è un trampolino di lancio senza eguali per coloro che sperano di acquisire visibilità e fama, anche perché essendo il reality più spiato d’Italia è normale che i telespettatori abbiano modo di conoscere le sfaccettature anche più minuscole dei concorrenti.

È bene ribadire che quella che vediamo da casa non corrisponde sempre alla personalità reale del concorrente, in quanto davanti alle telecamere si creano contesti che probabilmente nella vita reale non sarebbero mai potuti esistere, anche perché la pressione è alta. Per quanto sembri “una passeggiata” essere spiati h/24 non è semplice a livello psicologico.

Mettiamoci anche il fatto che molte volte per movimentare l’audience alcuni contesti vengono abbastanza spinti dagli autori, vedremo mesi al cardiopalma dove tutti ottengono la loro visibilità nel bene e nel male.

Anita Oliveri, l’ex gieffina lo sa benissimo, per lei a quanto pare questi mesi non sono stati facili, per questo dopo quella cena romantica ha deciso di dire la sua in merito, senza peli sulla lingua. D’altronde il carattere forte della ragazza i fan hanno imparato a conoscerlo durante il reality.

Anita Olivieri e la cena romantica

Anita Oliveri è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’edizione passata del Grande Fratello. A prescindere dal suo carattere e dalle polemiche emerse intorno alla sua persona nel corso della sua permanenza nella Casa più spiata di sempre è stato soprattutto il lato gossip a interessare al pubblico. Dopo la fine con Edoardo Sanson con il quale è stata insieme per circa dieci anni, dal reality è uscita insieme all’ex gieffino, Alessio Falsone.

La loro storia fu molto intensa ma purtroppo durò solo pochi mesi dopo la fine del programma. Di recente, secondo le indiscrezioni pubblicate da Deianira Marzano, pare che Anita abbia iniziato a frequentarsi un giovane di nome, Nicolò Conti, con il quale i fan hanno ipotizzato che l’ex gieffina sia andata a cena qualche sera fa. La Oliveri non ha ancora né confermato né smentito questo ipotetico flirt, ma è proprio dopo quella cena che è successo l’inverosimile (ricordiamo che nessuno ha visto il ragazzo in volto, ma è apparso soltanto un braccio tatuato in una foto caricata dalla stessa Anita).

Lo sfogo di Anita contro gli hater

La fama dà, la fama toglie, è un dato di fatto. Se la popolarità aiuta da un lato, dall’altro toglie privacy e non è facile da digerire. Per questo non stupisce il fatto che Anita Olivieri, dopo i continui attacchi ricevuti da quando è uscita dal reality, ha avuto serie conseguenze a livello fisico e psicologico per i continui attacchi degli hater.

Da qui il suo duro sfogo social rilasciato qualche giorno fa, che vi riportiamo qui in alto: “Sono stufa di passare per l’approfittatrice sociale, quando tutti sanno che non mi faccio pagare neanche i caffè…” e ancora: “Siete la feccia della società, gli ultimi degli ultimi. Ultimamente il peggio che c’è al mondo. Se pensate che questo un giorno non vi torni, vi sbagliate cari…”, riferendosi agli attacchi subito sulle sue scelte sentimentali che si dirigerebbero soltanto “sui ricconi“ come le hanno detto. Non si sa se questo suo sfogo possa essere recepito, anche perché i Vip hanno a che fare da sempre con questa categoria di persone. Ad Anita conviene fare “spallucce” come fanno i più saggi, e procedere con la propria vita senza curarsi di loro.