Sfigurata dalla chirurgia, Caterina Balivo nella bufera dopo la crudele ironia in diretta: “Ma perché non la cacciano dalla Rai?”

Caterina Balivo e il dramma nato per la questione sulla chirurgia estetica. Sui social sono poi volati commenti pesantissimi.

In queste ore, la conduttrice Caterina Balivo è finita al centro di un’ondata d’odio senza precedenti. Le battute durante la diretta televisiva hanno lasciato senza parole il pubblico di telespettatori.

Ma cosa è accaduto? E perché, a detta di molti, la donna dovrebbe lasciare per sempre la Rai? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Ormai si sa, Caterina Balivo è una delle colonne portanti della nostra televisione e da moltissimi anni a questa parte intrattiene i telespettatori con le sue trasmissioni. Attualmente è impegnata con La Volta Buona, in cui in ogni puntata vengono invitati diversi personaggi dello spettacolo. Nonostante però sia una professionista navigata, la conduttrice è stata criticata da molti a seguito di un siparietto controverso durante una delle ultime dirette.

Ecco dunque cosa è accaduto nel dettaglio, e i motivi per cui la Balivo ha ricevuto questa incredibile ondata d’odio mediatica.

Le disavventure della Cipriani (che hanno divertito ospiti e conduttrice)

Durante una delle ultime puntate della trasmissione La Volta Buona, è stata invitata la simpatica Francesca Cipriani. La showgirl ha raggiunto il successo, tempo fa, per aver incarnato lo stereotipo della ‘bionda svampita’. Come ben sappiamo, tuttavia, si è sempre trattato di una farsa, che le ha permesso di raggiungere l’incredibile successo avuto. Francesca è infatti una ragazza molto intelligente, con dei sani valori e principi, amatissima, peraltro, dal pubblico. Durante la sua ospitata, la Cipriani ha voluto raccontare alcune disavventure avute con la chirurgia estetica, che hanno fatto scoppiare a ridere la conduttrice.

Eppure, questa reazione della Balivo non è piaciuta per niente agli italiani.

I commenti dopo la diretta televisiva

A detta di molti italiani, la conduttrice avrebbe mancato di rispetto alla Cipriani, la quale si stava sfogando dopo il trauma vissuto. Il mondo dei social è dunque impazzito e qualcuno ha addirittura commentato: “Alla Balivo possono cacciarla dalla Rai”. Altri utenti hanno poi aggiunto: “Ma la Balivo quanto è poco professionale? Sta parlando: fatele finire un discorso”. Come se non bastasse, questa non è neanche la prima volta che la Balivo riceve delle accuse simili e, secondo gli italiani, a volte esagererebbe.

Insomma, chissà se la conduttrice risponderà mai alle accuse dei telespettatori e soprattutto cosa deve averne pensato la mitica Francesca Cipriani del mancato supporto…