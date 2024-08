“Servono braccia per l’agricoltura”: l’ex protagonista di Temptation Island affossato | Preso di mira senza mezzi termini

Un noto volto di Temptation Island è stato preso di mira senza mezzi termini e la cosa non è passata inosservata ai più attenti.

I social sono sicuramente un luogo ideale per connettersi con tutto il mondo e in qualsiasi momento della giornata. Dietro però alla bella facciata del mondo del web, si nascondono degli aspetti più negativi. Proprio in queste ore, un noto volto di Temptation Island ha ricevuto una critica assai pesante che non è certamente passata inosservata agli occhi delle persone. Ecco dunque chi ha dovuto subire quest’ondata d’odio.

Sui social sono in molti quelli che si sentono in diritto di commentare, criticare e offendere il prossimo.

Soprattutto nel caso degli influencer o dei volti noti al pubblico, queste persone hanno sicuramente a che fare costantemente con hater e brutti commenti. Ad essere stato preso di “mira” questa volta è stato un noto volto della trasmissione più amata dagli italiani d’estate: Temptation Island. Tutti quanti lo conoscono e sono in molti a non amarlo dopo la sua esperienza all’interno della trasmissione.

Ma ecco nel dettaglio di chi si tratta e quale commento ha attirato l’attenzione di diversi utenti.

L’ex volto di Temptation Island attaccato sui social

Ad essere stato attaccato sui social in queste ore è proprio Manuel Maura. Il ragazzo è diventato noto al pubblico per aver partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island al fianco di Francesca. All’interno della trasmissione il bel biondo si era presentato come un latin lover che durante la sua relazione aveva avuto qualche scappatella qua e là. Nonostante i due fossero poi usciti dal falò di confronto separatamente, questo inverno si era avvicinati un’altra volta per poi rompere definitamente qualche settimana fa.

Possiamo quindi dire che Manuel non ha mai convinto a pieno gli italiani e sono in molti a non sopportarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Maura (@maurasmanuel)

L’assurdo commento sotto ad un post

In questi giorni Manuel ha pubblicato una foto in mezzo a delle piante, con una camicia aperta e a petto nudo. La sua bellezza è indubbia e il ragazzo deve essere abbastanza sicuro di sé: “Ci vogliono giornate brutte per rendersi conto di quanto siano belle le altre” scrive poi come didascalia. Aprendo però i commenti sotto al post, si notano immediatamente una serie di critiche. Qualcuno scrive persino: “A lavorare le terre vi manderei, servono braccia per l’agricoltura. Altro che brutte giornate.”

Insomma, Manuel Maura è stato preso di mira senza mezzi termini e l’ex protagonista di Temptation Island proprio non riesce ad essere simpatico ad alcune persone.