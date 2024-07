Serena Bortone non ci sta: porta in faccia alla Rai | Ecco dove la vedremo dopo il contezioso con Viale Mazzini

Serena Bortone chiude la porta in faccia alla Rai. Ecco dove troveremo la giornalista dopo il contenzioso con Viale Mazzini.

La giornalista Serena Bortone ha deciso di sbattere la porta alla Rai dopo il contenzioso con Viale Mazzini. La donna, dopo la bufera nata qualche mese fa, ha deciso di cambiare completamente strada e di salutare il palinsesto televisivo della pubblica emittente. Scopriamo dunque dove troveremo d’ora in poi la mitica Serena.

Negli ultimi mesi Rai è stata protagonista di varie polemiche. Sono stati in molti i personaggi della televisione che hanno deciso di andare altrove, abbandonando l’azienda.

Tra questi troviamo sicuramente Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Amadeus. In queste ore, sembrerebbe che un altro colosso della televisione sia pronto ad migrare in un’altra realtà professionale. Si tratta di Serena Bortone, la quale si è trovata coinvolta nel caso Scurati, che purtroppo ha facilitato la cancellazione della trasmissione Chesarà…, eventualità ventilata da tempo a causa dei bassi ascolti.

Dopo però il duro momento vissuto, la donna si è finalmente rialzata e ha deciso di cambiare strada. Ecco infatti dove la troveremo presto.

Che fine farà Serena Bortone

Dopo dunque la cancellazione del programma Chesarà…, Rai ha deciso di proporre un programma sostitutivo alla donna. Tuttavia, la Bortone non c’è stata e ha deciso di rifiutare gentilmente l’offerta e di andare avanti. Questo nuovo programma sarebbe dovuto andare in onda soltanto il sabato pomeriggio su Rai 3, ma la giornalista ha preferito assegnare un bel due di picche all’azienda. Dopo l’ultima sospensione dalla Rai, Serena avrebbe finalmente deciso che non ha più intenzione di essere “filtrata”.

Così, dopo aver detto di no alla nuova trasmissione, ecco dove troveremo presto la Bortone. Inutile dire che i fan della donna sono impazziti di gioia per la notizia.

Perché ha deciso di dire “No” alla Rai

La motivazione principale per cui Serena ha ammesso di aver rinunciato alla nuova trasmissione è che non avrebbe potuto parlare di politica in alcun modo. La giornalista ha piuttosto scelto di chiudere la porta in faccia alla televisione e di passare su Rai Radio2, una trasmissione pomeridiana esclusa dalle reti generaliste, ma decisamente più libera rispetto alla proposta fatta. Non ci resta quindi che vedere la Bortone in questo nuovo capitolo della sua carriera e scoprire come se la caverà.

D’altronde, la giornalista è da sempre una grande professionista, e saprà sicuramente come entusiasmare il suo pubblico.