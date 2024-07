Serena Bortone beccata a cena con il bellissimo della musica: la scintilla è scoccata proprio sotto le telecamere

Dopo essere stata beccata a cena con un bellissimo della musica, i rumors sulla vita sentimentale di Serena Bortone impazzano: la scintilla sarebbe scoccata sotto le telecamere.

Serena Bortone è la nota conduttrice della Rai – nonché autrice, giornalista e anche scrittrice – che da diverse settimane a questa parte sta facendo parlare molto di sé. Non tanto per la sua straordinaria carriera o per il suo nuovo libro, A te vicino così dolce, presentato a Silvia Toffanin a Verissimo.

Ma piuttosto per una questione molto più delicata. Dopo il “Caso Scurati” è successo un po’ di tutto, con l’Ad della Rai che ha anche sentenziato che la conduttrice avrebbe dovuto essere licenziata. A prescindere dalla politica interna della pubblica emittente, che non ci compete, ognuno porta avanti le proprio motivazioni con fermezza.

Dopo la fine del suo programma, “Che sarà…”, in attesa di scoprire cosa le riserverà il futuro, la giornalista prosegue il suo tour letterario, presentando il suo libro in lungo e largo per l’Italia, come possiamo vedere dai suoi post sui social.

Oltre ai rumors lavorativi, però, sono esplosi anche alcuni pettegolezzi sentimentali, e con lei è rara questa condizione, in quanto è sempre stata molto riservata. Pare che la conduttrice sia stata beccata a cena con il bellissimo della musica. Di chi stiamo parlando?

Serena Bortone: il suo lavoro davanti alle telecamere è a rischio

In attesa di scoprire quale sarà il nuovo palinsesto autunnale che a breve Rai presenterà ufficialmente, i rumors sul futuro lavorativo di Serena Bortone impazzano. Dopo i 6 giorni di sospensione e il provvedimento disciplinare che l’emittente statale le ha riservato dopo il “Caso Scurati”, si vocifera che la conduttrice possa approdare in uno spazio piccolo del palinsesto al sabato sera.

Secondo quanto riportato da TvBlog, Serena non potrà più parlare di politica, ma solo di cultura e società. E pare che la Bortone abbia rifiutato tale proposta. Ovviamente, questi sono solo rumors: nessuno ha ancora confermato o smentito nulla.

Serena a cena con il bellissimo della musica

Tralasciando la vita lavorativa di Serena Bortone, il gossip si è concentrato sulla quella sentimentale. In passato, il portale Dagospia ha infatti insinuato che tra la conduttrice e Lorenzo Viotti, direttore d’opera, fosse scattata la scintilla, tant’è che i due furono pizzicati a cena fuori dopo una puntata di Oggi è un altro giorno cui l’uomo aveva partecipato.

Non si sa di preciso se tra Lorenzo e Serena ci sia stato qualcosa o meno, quel che è certo è che la conduttrice ad oggi dovrebbe essere single, in basse alle sue ultime dichiarazioni in merito: “Ho avuto due convivenze e ora sono single…“, rivelando anche che il matrimonio e i figli non sono il suo obiettivo nella vita.