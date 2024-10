“Sembra la strega di Biancaneve”: Valeria Marini affossata in diretta, la gaffe tremenda non è sfuggita al pubblico di Ra1 | Che stoccata

La showgirl Valeria Marini completamente affossata durante la diretta televisiva. Il pubblico è rimasto incredulo.

In queste ore è divenuta immediatamente virale sui social la gaffe avvenuta durante una nota trasmissione televisiva. La mitica Valeria Marini è stata pesantemente affossata da un volto conosciuto dagli italiani.

L’offesa non è passata inosservata ai telespettatori, e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Che Valeria Marini sia un personaggio abbastanza discusso dello spettacolo ormai si sa. Il suo modo di fare e il suo aspetto fisico hanno spesso suscitato diverse polemiche, ma anche riscosso grande simpatia. In ogni caso, Valeria ha sempre risposto con il sorriso e con i suoi famosissimi baci stellari. Questa volta però, la showgirl è stata pesantemente affossata durante una diretta televisiva, e la cosa ha suscitato l’interesse di tutti quanti.

A sbilanciarsi su di lei è stata una nota concorrente di un famoso programma televisivo di Mike Bongiorno. Ecco di chi si tratta.

La diretta televisiva che è finita nel peggiore dei modi

Nei prossimi giorni vedremo in televisione la serie evento dedicata a Mike Bongiorno, pilastro della televisione italiana e maestro nella conduzione. Proprio per questo, durante una puntata di La Volta Buona è stata invitata come ospite la famosissima campionessa di Rischiatutto Giuliana Longari. La donna divenne un personaggio conosciuto per il suo record di vittorie, che le permise di portare a casa 13 milioni di lire in gettoni d’oro. Come ricordato da Fanpage.it, in molti si ricorderanno anche della sua storica gaffe, che fece esclamare il mitico Mike: “Ahi, ahi, ahi! Signora Longari, mi è caduta sull’uccello!”

Eppure, sembrerebbe che Giuliana non abbia ancora imparato a stare attenta durante le sue ospitate in TV e, anche in queste ore, ha commesso un’altra gaffe in diretta.

La Signora Longari cade sulla Marini. “Sembra la strega di Biancaneve”https://t.co/88OJ8e8WWv pic.twitter.com/UZjDLtennH — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 18, 2024

Giuliana Longari e il commento su Valeria Marini

Durante la puntata di La Volta Buona in ricordo di Mike Bongiorno, ad un certo punto è stato mostrato un video del 1997 in cui il conduttore era anche in compagnia di Valeria Marini. Quando però le immagini sono terminate, pensando di non essere in onda, la signora Longari ha esclamato: “Era ancora una bella donna, ora sembra la strega di Biancaneve”. Non appena la Balivo le ha comunicato di essere di nuovo in diretta, e che non si trattava di un commento carino verso un’altra donna, Giuliana ha provato ad ironizzare così: “Stavo spettegolando!”

Chissà se la showgirl Valeria Marini ha sentito o meno il commento della signora Longari, e se sia sentita offesa da queste parole!