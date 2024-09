Selvaggia Lucarelli sputa l’osso alla vigilia di Ballando con le Stelle | “Sono troppo impegnata a difendermi dalle cause”: lo ha confessato davanti a tutti

Selvaggia Lucarelli nel pieno della bufera prima ancora dell’inizio di Ballando con le Stelle. La dichiarazione è roboante.

Selvaggia Lucarelli è una delle giudici di Ballando con le Stelle. La donna non utilizza sicuramente mezzi termini per dire quello che pensa, ha un carattere molto forte e ogni suo giudizio è sempre molto schietto. In queste ore è tornata al centro delle polemiche per alcune sue parole pubblicate sui social.

In pochi si sarebbero potuti immaginare una dichiarazione simile e la cosa è divenuta immediatamente virale sui social.

Selvaggia Lucarelli, ormai si sa, è un personaggio che si ama o proprio non si riesce a tollerare. La sua personalità è assai particolare e ogni sua parola è sempre ben mirata. In queste ore la donna ha voluto dire un proprio pensiero sulla vicenda accaduta tra Fedez, Niky Savage e Tony Effe. Il dissing è stato super chiacchierato e le barre pubblicate dai tre hanno raggiunto milioni di streaming.

Stando alle dichiarazioni della donna, sembrerebbe che Fedez abbia aperto già in passato una battaglia contro di lei.

La rivelazione di Selvaggia Lucarelli

Durante il dissing tra i tre rapper sono emersi degli scoop molto interessanti. Fedez, ad esempio, ha accusato Tony Effe di essere dipendente dalle droghe e che, assieme a lui, anche l’influencer Chiara Biasi le avrebbe spesso provate. In tutta risposta, il romano ha dichiarato che Federico tradiva spesso l’ormai ex moglie Chiara Ferragni e che, proprio per questo, non è stato in grado di mantenere saldo il loro matrimonio. Insomma, ci sono andati giù pesante e il dissing è stato al centro dell’attenzione mediatica per giorni.

Selvaggia Lucarelli ha deciso di dire la sua sui social (vista anche la barra di Federico in cui rinominava il romano come Tony Lucrarelli) e le sue parole hanno lasciato tutti quanti a bocca aperta.

detesto dirlo ma ha servito pic.twitter.com/Nd5LxwUSWJ — elena (@badchanneI) September 19, 2024

Le cause aperte con Fedez

La donna ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di storie ironiche sulla vicenda: “Ah, ma quindi il tizio che gira con gli ultras e pochi mesi fa andava da Fazio dicendo che le parole sono importanti e bisogna stare attenti a utilizzarle, ha appena dato del drogato a Tony Effe?”. Dopodiché ha aggiunto: “Ora scusatemi, non posso occuparmi di Fedez… sono troppo impegnata a difendermi dalle innumerevoli cause (alcune scoperte da poco) che mi ha fatto lui, per ‘bimbominkia’ e offese simili”.

Ma d’altronde che tra Federico e Selvaggia non scorresse buon sangue non era una novità e le cause tra i due pare siano all’ordine del giorno!