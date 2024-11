Selvaggia Lucarelli spietata su Melissa Satta, la frecciatina velenosa è tutta un programma: “Ma ti vuoi pulire il…”

Selvaggia Lucarelli non ha utilizzato mezzi termini con Melissa Satta. La frecciatina velenosa ha fatto poi il giro del web.

Ormai lo sappiamo, quando si tratta di Selvaggia Lucarelli c’è sempre di mezzo qualche nuova polemica! In queste ore, ad esempio, ha rivolto una frecciatina velenosa all’ex Velina di Striscia la Notizia Melissa Satta.

Le sue parole sono state molto dirette e, successivamente, sono immediatamente divenute virali sui social. Ma ecco perché.

Selvaggia Lucarelli o si ama o si odia, non c’è sicuramente una via di mezzo. Questo perché, nel bene e nel male, la giornalista ha sempre detto a voce alta cosa pensasse, senza vergognarsi mai di chi avesse di fronte. Un metodo che l’ha sicuramente resa nota alle persone e che, inevitabilmente, deve aver reso la sua carriera da giornalista più prospera.

Nella nuova ‘black list’ della Lucarelli, questa volta troviamo la bellissima Melissa Satta. Ma come mai? Scopriamolo subito assieme.

La confessione di Selvaggia Lucarelli

Come riportato da Gossip Tv, Selvaggia in queste ore è stata invitata da Alessandro Cattelan in qualità di ospite del suo podcast Supernova. Durante l’intervista la donna ha raccontato degli aneddoti piuttosto conosciuti al pubblico, come ad esempio l’antipatia per Sonia Bruganelli e le molteplici denunce da parte di Fedez. Ad un certo punto però, la giornalista ha iniziato inaspettatamente a parlare di Melissa Satta, prendendola di mira per una sua recente sponsorizzazione sui social: “Vedo che va di moda pubblicizzare sotto forma di supplied quelli che ti puliscono con il vapore i divani. Ora dico, Melissa Satta giusto per non fare i nomi…”

Dopodiché la donna non ha utilizzato sicuramente mezzi termini per criticare fortemente l’ex Velina di Striscia la Notizia.

“C’hai i soldi di famiglia” la frecciatina velenosa della giornalista

“C’hai i soldi di famiglia, i soldi li hai fatti tu, stai con un milionario (Carlo Beretta, n.d.r.), ma ti vuoi pulire il divano da sola?” La premessa ha fatto ridere lo stesso Cattelan e il pubblico in studio. Dopodiché, Selvaggia ha aggiunto che Melissa avrà sicuramente una o più donne delle pulizie, e che pubblicizzare la vaporiera per il divano sarebbe stata una strategia di marketing fallimentare. “A un certo punto il privilegio economico è bello e va goduto, però far vedere che ogni tanto qualcosa te la paghi non sarebbe male”, ha poi concluso la Lucarelli, aggiungendo il carico da 90!

Insomma, anche questa volta la giornalista ha voluto dire la sua su Melissa Satta e le sue parole hanno visto l’approvazione da parte di molti italiani.