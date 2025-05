Selvaggia Lucarelli implacabile sulla rinascita social di Chiara Ferragni: “… un’aura da sfigata” | Altro che ramoscello di ulivo

Selvaggia Lucarelli e i commenti tutto pepe sull’influencer Chiara Ferragni. La sua rinascita mediatica non le è andata proprio giù.

Dopo più di un anno dalla caduta dell’impero Ferragni, Selvaggia Lucarelli è tornata alla carica. A detta della giornalista, per la sua rinascita l’influencer avrebbe imboccato una strada del tutto sbagliata, persino da ‘sfigata’.

Le sue affermazioni sono poi divenute virali sui social: sembra che la Lucarelli sia tornata nuovamente a girare il dito nella piaga.

Ormai si sa, quando si tratta di dire la propria opinione Selvaggia Lucarelli non si tira mai indietro. La donna, infatti, è conosciuta principalmente dal grande pubblico per tutte le frecciatine che ha tirato, facendo sempre nomi e cognomi. In queste ore, la scrittrice ha deciso di parlare nuovamente della Ferragni e della strategia che lei e il suo team starebbero attuando negli ultimi mesi. Dopo la controversa vicenda del Pandoro Gate la conseguente caduta del suo impero, Chiara si è trovata a dover affrontare una crisi mai vista prima.

Ma cosa avrebbe detto la Lucarelli in merito a queste sue ultime scelte? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

Selvaggia Lucarelli sulle recenti decisioni dell’influencer

Durante la puntata del 2 di maggio di Far West, di Salvo Sottile, è stata invitata proprio Selvaggia Lucarelli come ospite. Durante l’intervista, il conduttore le ha chiesto cosa ne pensasse della Ferragni e delle sue ultime strategie di marketing adoperate. A questo punto, la donna ha risposto onestamente così: “La possibilità di fare da testimonial per uno shampoo vegano, mentre poi lei gira con le borse di coccodrillo? Mi sembra che siano passettini…”. Dopodiché, Selvaggia ha spiegato che secondo lei la rinascita di Chiara Ferragni non può nascere da questi micro-sponsor, ma che dovrebbe puntare a fare collaborazioni più importanti.

Ad un certo punto dell’intervista, la Lucarelli si è poi lasciata scappare un commentino molto pungente all’indirizzo dell’influencer.

Il comportamento da ‘sfigata’ dell’influencer

Con il suo solito tono sarcastico e diretto, Selvaggia ha poi aggiunto divertita: “Queste briciole non servono a niente, anzi! Se mi permetti, le danno un’aura un po’ da sfigata”. Tuttavia, dopo questo carico da undici, la donna ha però aggiunto di non pensare che sia una sfigata, ma tutt’altro, e proprio per questo potrebbe fare molto di più. Sui social molti utenti si sono poi espressi a favore dell’opinionista ed hanno concordato a pieno con lei.

Non ci resta che vedere se Chiara deciderà di rispondere a queste affermazioni della Lucarelli o se preferirà continuare a tenere un basso profilo!