Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando con le Stelle? Milly Carlucci ha detto l’ultima parola: il caso ormai è chiuso

Selvaggia Lucarelli è stata sbattuta fuori da Ballando con le Stelle? La conduttrice Milly Carlucci appare ormai irremovibile.

Tra poco tornerà a farci compagnia Ballando con le Stelle, la trasmissione in cui i Vip si sfidano a colpi di salsa, rumba o bachata. Tra gli storici giurati della trasmissione troviamo anche la tanto discussa Selvaggia Lucarelli. I telespettatori italiani si sono chiesti se anche quest’anno l’opinionista tornerà a commentare senza filtri le varie esibizioni, e a rispondere è stata direttamente Milly Carlucci.

La donna è stata veramente sbattuta fuori da Ballando con le Stelle? Ecco le parole della conduttrice, che non lasciano più alcun dubbio.

Selvaggia Lucarelli è sicuramente un personaggio assai chiacchierato. La donna ha un carattere molto forte, e non si perita certamente a dire sempre come la pensa. Da ben 9 edizioni è giudice della trasmissione Ballando con le Stelle, dentro la quale non ha mai esibito favoritismi, o mezze misure per dire come la pensasse.

Proprio per questo, Selvaggia è particolarmente temuta dai concorrenti… la rivedremo nella prossima e imminente edizione?

La risposta di Milly Carlucci

Sui social Milly Carlucci, timoniera della trasmissione, ha deciso di rispondere ad ogni quesito sulla nuova edizione. Alla domanda riguardante la presenza o meno della Lucarelli, la conduttrice ha risposto così: “Questa è la domanda che fanno tutti quanti! Sì, lei c’è, e questa è la nona volta che lei è nostra giurata”. Dopodiché, la Carlucci ha spiegato che i concorrenti non dovranno avere alcuna paura di Selvaggia, e che dietro alla sua armatura si nasconde una donna simpatica, intelligente e buona.

Anche la stessa Lucarelli ha rilasciato una dichiarazione al pubblico. Ecco le sue parole.

Ce lo avete chiesto in tanti… @stanzaselvaggia sarà nella giuria della nuova edizione di #BallandoConLeStelle ✨🙌 pic.twitter.com/yLWXxZ4stF — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 2, 2024

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia ha dunque preso la palla al balzo per ironizzare sulla questione e ha detto: “Allora, io non capisco davvero cosa possa farvi tanta paura di me. Cioè, al di là di potervi dare un brutto giudizio, al di là di poter boicottare il voto di Carolyn, al di là di poter scrivere un post su di voi, al di là di coalizzarmi con Mariotto, aldilà di potervi dare uno zero, che mai potrò farvi?” Inutile dire che la sua risposta ha divertito tutti quanti sui social, e il video è divenuto immediatamente virale.

Insomma, anche quest’anno Selvaggia Lucarelli tornerà a mettere un po’ di zizzania a Ballando con le Stelle, e noi non vediamo l’ora!