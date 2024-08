“Sei una stacca biglietti”: Gemma Galgani presa di mira senza mezzi termini | La risposta è stata epocale: fan sbalorditi

Il volto indiscusso di Uomini e Donne Gemma Galgani è stata presa di mira sui social. Qualcuno l’ha definita una stacca biglietti.

Uomini e Donne è la trasmissione di dating per eccellenza, dalla quale sono usciti volti che sono divenuti noti alle persone sui social. Tra questi non possiamo non ricordare la mitica Gemma Galgani del Trono Over. Nonostante la donna sia amatissima dagli italiani, proprio in queste ore ha ricevuto un’ondata d’odio senza precedenti. Qualcuno ha cercato di sminuirla attaccandola direttamente su qualcosa a lei a caro.

Ecco dunque che cosa è accaduto e le terribili parole che l’icona del Trono Over ha ricevuto proprio in queste ore.

Gemma Galgani è una forza della natura e senza di lei Uomini e Donne non sarebbe certamente lo stesso. Da diversi anni a questa parte, la donna sta cercando dentro Cinecittà la dolce metà che possa farle ricordare il sentimento più puro. Purtroppo però le frequentazioni che ha avuto nel corso della sua esperienza all’interno della trasmissione, si sono rivelate tutte delle grosse fregature.

Attraverso la trasmissione, Gemma ha ottenuto un gran seguito anche sui social, dove purtroppo qualche commento degli hater non può certamente mancare.

Cosa è accaduto in queste ore a Gemma Galgani

La nemica per eccellenza di Gemma Galgani è sicuramente l’opinionista della trasmissione Tina Cipollari. La donna l’ha sempre presa di mira per il suo carattere molto dolce, il suo aspetto fisico e per le sue frequentazioni fallimentari avute nel corso degli anni. Gemma ha però affrontato sempre ogni critica con il sorriso e ha cercato di non dare mai peso alle parole della Cipollari.

In queste ore però, qualcuno ha deciso di attaccarla sui social più sul personale e il commento non è certamente passato inosservato.

La critica pungente ricevuta sui social

La donna ha pubblicato in queste ore sul proprio profilo Instagram un post in cui invitava i suoi follower ad acquistare il nuovo settimanale di Uomini e Donne Magazine. Questo perché all’interno della rivista c’è qualche pagina dedicata a lei in cui racconta qualche aneddoto della sua vita e dei suoi animaletti. Qualcuno ha però deciso di commentare il video con: “Una vita dedicata al teatro, mica hai fatto l’attrice?? Cosa c’entra il tuo lavoro da stacca biglietti??” L’utente in questione si riferisce al lavoro della Galgani all’interno di un teatro e ha deciso quindi di deriderla, etichettandola in questa brutta maniera. La risposta della Galgani? Il silenzio.

Inutile dire che i fan della donna hanno deciso quindi di mandarle dei messaggi di supporto, per farle capire che lei non è soltanto una “stacca biglietti”, ma molto di più!