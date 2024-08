“Sei stata trattata male”: Barbara d’Urso lo viene a sapere solo ora | A distanza di un anno emerge la verità

Dopo un lungo anno di lontananza da Mediaset, Barbara D’Urso è finalmente venuta a scoprire la verità di questo suo addio.

Barbara D’Urso è una grande conduttrice che per diversi anni ci ha intrattenuto con il programma televisivo Pomeriggio Cinque. Dopo essere stata sostituita senza alcun preavviso da Mirta Merlino, la donna ha tirato qualche frecciatina a Mediaset, ammettendo di esserci rimasta male. In queste ore, dopo circa un anno, sotto ad un proprio post Instagram la donna è venuta a conoscenza di tutta la verità.

Tutti sappiamo che Barbara D’Urso, oltre ad essere una donna con la D maiuscola, è una conduttrice talentuosa e professionale. Per anni è stata la timoniera di Pomeriggio Cinque, e con i suoi caffeucci era entrata nel cuore di moltissimi telespettatori italiani. Dopo tutto questo tempo con Mediaset, tuttavia, la conduttrice è stata poi sostituita repentinamente e la notizia ha sconvolto gli italiani.

Perché Barbara D’Urso è stata mandata via

Fino a quando Silvio Berlusconi è stato a capo dell’azienda Mediaset, la donna ha avuto il suo sacro spazio televisivo, che per anni nessuno le aveva mai toccato. Appena però il padre è venuto a mancare, Pier Silvio ha deciso di fare delle drastiche sostituzioni e tagli nel palinsesto televisivo, e tra questi ha sforbiciato anche Barbara D’Urso. Sembrerebbe dunque che la volontà del dirigente Mediaset l’abbia condotta fuori da Cologno senza alcun preavviso e che, dopo un anno, non sia più stata richiamata.

La donna ha più e più volte mostrato il suo dispiacere e sono in molti a sostenerla ogni giorno sui social.

Il commento sotto al post Instagram

In queste ore la donna ha pubblicato un’immagine che la ritrae sorridente, in una pineta e con il sole in lontananza: “Catturo gli ultimi raggi di sole dopo una meravigliosa giornata al mare.” La donna parrebbe dunque più tranquilla rispetto a qualche mese fa, e anche meno stressata. Eppure, nonostante la sua apparente felicità, un utente ha comunque voluto ricordarle: “Sei stata trattata veramente male, che pessimo modo di fare hanno usato nei tuoi confronti.” Tuttavia, anche se la donna conta ancora moltissimi fan, alcuni sostengono che sia stato un bene vederla allontanata dalla televisione.

E tu invece da che parte stai? Credi che la D’Urso manchi su Canale 5 o pensi che è meglio che sia andata così?