“Se vuoi ti racconto io com’è il diavolo”: Jessica Notaro è una furia contro Shaila Gatta, lo sfogo senza sconti distrugge l’ex Velina

Lo sfogo di Jessica Notaro dopo le assurde dichiarazioni di Shaila Gatta. L’attivista ha distrutto la concorrente del GF.

In queste ore si è sentito parlare moltissimo della concorrente del Grande Fratello Shaila Gatta. La ragazza, a seguito di una sua rivelazione dentro la casa più spiata d’Italia, ha fatto infuriare l’attivista Jessica Notaro.

La donna ha mostrato tutto il suo risentimento sui social e le sue parole hanno colpito il cuore degli italiani.

Questa edizione del Grande Fratello è più discussa che mai, e tra i protagonisti troviamo sicuramente Shaila Gatta. L’ex velina, dopo la sua gita al Grande Hermano, ha scoperto l’amore per Lorenzo, altro concorrente del reality. Il povero Javier, tuttavia, è rimasto con l’amaro in bocca, e sembra non accettare questo due di picche. Tra l’argentino e la napoletana c’è dunque una forte aria di tensione e neanche si parlano più.

Durante un momento di rabbia, Shaila ha però fatto delle dichiarazioni veramente assurde su Javier, che hanno lasciato i telespettatori a bocca aperta.

Le parole di Shaila contro Javier e la furia di Jessica Notaro

Mentre l’ex velina si trovava vicino alla piscina con Lorenzo, in un momento di intimità, ha cominciato a sfogarsi su Javier. Ad un certo punto però, la ragazza lo ha definito ‘diavolo’ e ha poi sottolineato come sia stata fortunata ad esserselo allontanato. Inutile dire che questo termine ha immediatamente scatenato la furia di molti, compresa Jessica Notaro. La donna è una famosa attivista italiana, la quale ha vissuto in primis l’abuso e la violenza da parte di un uomo.

Jessica ha voluto condividere sui social un duro sfogo contro la gieffina: “È delle persone come te che la gente deve avere paura. Non di Javier.. Tu non sai nemmeno che faccia abbia il diavolo. Se vuoi te lo racconto io”.

GESSICA NOTARO (veramente vittima di violenza da parte del suo ex fidanzato) FINALMENTE CONTRO SHAILA GATTA! ASPETTAVO QUESTO MOMENTO!🔥

Bravissima.❤️‍🩹👏🏼#grandefratello pic.twitter.com/4dnkjshHa7 — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 30, 2024

La storia dell’attivista e la sua battaglia

Jessica Notaro è sicuramente rimasta colpita dalla gravità delle parole di Shaila, soprattutto a causa della sua storia e battaglia vissute. La donna, nel 2017, fu sfregiata permanentemente dal proprio ex fidanzato con dell’acido al volto. Dopo essersi conosciuti nel posto di lavoro, la ragazza aveva presto capito la tossicità dell’uomo e dunque aveva provato ad allontanarcisi. Questa terribile aggressione le è costata decine di operazioni chirurgiche e la perdita della vista da un occhio.

Da quel momento, Jessica ha sempre combattuto contro la violenza di genere e, proprio per questo, non ammette più assurdità come quelle dichiarate da Shaila in diretta nazionale.