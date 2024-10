Scivolone rischioso per Sonia Bruganelli, la sparata dopo la diretta scatena il contrattacco di Selvaggia Lucarelli | Ormai è guerra aperta

Botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: in molti si chiedono se ormai la diatriba arriverà fino alla fine dello show. Vi riportiamo il video, ecco che cos’è successo.

Sia il nome di Sonia Bruganelli che quello di Selvaggia Lucarelli sono molto forti e conosciuti, in quanto nel loro settore sono sicuramente molto rinomate. Sonia ha sempre mosso i fili da dietro le telecamere, collaborando insieme al suo ex marito, Paolo Bonolis, nei suoi vari programmi Mediaset, per non parlare del suo ruolo di opinionista.

Selvaggia oltre a essere una famosa giornalista è anche uno dei giudici di Ballando con le stelle. Ovviamente, nel corso degli anni di diatribe ne emerse parecchie, in entrambi i suoi lavori.

E con l’ultimo, soprattutto, è normale che l’opinione pubblica si divida. Per non parlare della reazione dei concorrenti alle sue critiche caustiche e pungenti.

Per questo non stupisce il fatto che tra la Bruganelli e la Lucarelli ci sia tensione ultimamente, anche se di litigi epici a Ballando con le stelle ne vediamo parecchi in tutte le edizioni. Ecco che cos’è successo tra le due.

Cos’è successo durante la puntata di Ballando con le stelle

Per capire questo botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli dobbiamo fare un passo indietro e iniziare dal principio. Dunque, abbiamo visto l’ex moglie di Bonolis esibirsi con il suo partner Carlo Aloia in un ballo coreografato, come succede a tutti i concorrenti dello show di Milly Carlucci.

Quando è arrivato il momento del giudizio, Selvaggia aveva definito “piccola” l’esibizione di Sonia sul palco. Da qui ne è scaturita una diatriba anche dopo la fine della puntata, polemica che è durata per giorni interi. Al momento siamo in una fase di stallo, ma abbiamo capito che siamo soltanto all’inizio (forse) di questo botta e risposta.

Con tutto il rispetto per Bruganelli come madre, cosa c’entra questo discorso? Lucarelli ha detto che era piccola, non come persona, in pista. Non ha senso tirare in ballo questo aspetto privato, considerando anche le sue uscite dure, anche quelle in tv, come opinionista. pic.twitter.com/R5WkJSa8XI — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 7, 2024

Nuovi dissapori tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

Dopo il giudizio che Selvaggia Lucarelli ha emesso su Sonia Bruganelli e la sua performance a Ballando con le stelle, abbiamo visto l’ex moglie di Bonolis rilasciare un’intervista a La vita in diretta, dove ha rivelato: “Mi ha detto che sono piccola ed è vero, per 50 anni non mi sono mai esposta così su un palco, ma quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione l’ho trovato gratuito. Io ho una figlia a casa di 16 anni, ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca…”.

Dopo questa dichiarazione è arrivato il commento su X di Giuseppe Candela, il quale ha sentenziato: “Con tutto il rispetto per Bruganelli come madre, cosa c’entra questo discorso? Lucarelli ha detto che era piccola, non come persona, in pista…”, seguita dalla risposta della Lucarelli: “Toccherà dare 10 a tutti quelli con prole“. Inoltre, la giornalista ha poi riferito sul proprio canale Instagram: “Non ci devono essere minori di mezzo usati a scopo personale. Per questo chiarisco le cose qui, perché non è mia intenzione avere più a che fare con questa persona in pubblico…“. Cosa succederà nella prossima puntata secondo voi?