Scivolone per Caterina Balivo, ha ammesso la sua abitudine inconfessabile: “Una sbirciata la do sempre” | Ecco cosa fa alle spalle del marito

Caterina Balivo l’ha ammesso: una sbirciata continua a darla, e i fan sono rimasti senza parole. Cosa ne penserà il marito di questa sua abitudine?

Caterina Balivo tiene compagnia da anni al suo grande pubblico, che ama tutto di lei; per questo motivo con il suo nuovo programma La volta buona tiene incollati allo schermo moltissimi telespettatori, anche se la concorrenza con Mediaset spesso non perdona.

Per quanto nel suo lavoro la conduttrice ami condividere molto spesso scatti della sua giornata, in merito alla sua vita privata è molto riservata, postando solo piccoli dettagli della sua vita lontano dalle telecamere.

Per questo motivo i fan sono rimasti piacevolmente sorpresi della sua ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove si è raccontata a cuor leggero, ripercorrendo tutte le tappe più importanti della sua esistenza.

Tra tutti gli aneddoti, però, ai fan non è sfuggita una sua abitudine che ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi “sbircia” come lei, e chi invece vorrebbe sapere cosa ne pensa il marito di tutto questo.

Le confessioni di Caterina Balivo

Caterina Balivo ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata al Corriere della Sera, iniziando da quel terzo posto vinto a Miss Italia che l’ha sia rattristata, ma che le ha comunque permesso di iniziare la sua carriera. L’umiltà della conduttrice è tangibile, in quanto ha plasmato il suo modo di essere seguendo i consigli di alcuni tra i più grandi della televisione.

Ha infatti dichiarato: “Fabrizio Frizzi mi ha insegnato la gentilezza. Milly Carlucci è la professionalità fatta persona. Biagio Izzo mi ha insegnato a sapersi prendere in giro. Franco Di Mare quanto fosse importante studiare: anche se non sai una cosa, hai la possibilità di prepararti, e quello fa la differenza…”. Tra le varie confessioni, però, è stato quel dettaglio su suo marito che ha alimentato la curiosità dei lettori.

L’abitudine della conduttrice verso suo marito

Caterina Balivo ha trovato il suo centro non soltanto nel mondo lavorativo, realizzando il sogno di poter condurre un programma tutto suo, ma anche a livello familiare. Ha sposato infatti il “suo” Guido Maria Brera nel 2014, e insieme hanno avuto la loro piccola Cora.

In merito a suo marito, Caterina ha rivelato: “Lui ha fatto il grande atto d’amore di seguirmi a Roma. Il telefono? Una sbirciata la do sempre, ma quello non è controllare: è tenersi aggiornati…“, a riprova che anche i rapporti più solidi, ogni tanto, hanno bisogno di conferme…