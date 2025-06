Scivolone mondiale per Beatrice Luzzi, la performance in tacchi e vestitino non perdona: “Che brutta fine ha fatto”

Come mai Beatrice Luzzi è stata criticata dopo la sua performance con tacchi e vestitino rosa antico?

Beatrice Luzzi è una nota attrice e autrice televisiva conosciuta fin dalla fine degli anni ’90 per la sua partecipazione a Vivere, la famosa soap opera seguita in tutta Italia.

Era talmente in auge che persino Madonna, come ha raccontato lei stessa, le ha chiesto: “Ma tu chi c***o sei?”, vedendo che tutti le chiedevano l’autografo. All’apice della sua carriera fece anche uno spot con Michael Schumacher, il quale pensò invece che Beatrice fosse rumena.

Poi, per problemi personali, decise di mollare il mondo delle scene: “Quando lo lasciai guadagnavo 12 milioni al mese, ero superpopolare, ma quel ruolo mi stava consumando l’anima. E l’ho mollato. L’ho pagata cara: per rimettermi sul binario ci ho messo un po’…”.

Ma Beatrice ha riguadagnato recentemente popolarità grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, in veste di concorrente prima e di opinionista poi. In questi giorni però, a far discutere è stata la sua performance con i tacchi e con quel vestitino rosa antico che le enfatizza il fisico statuario.

Lo stop di Beatrice Luzzi

Prima di rivelarvi che cos’è successo, c’è una recente notizia che riguarda Beatrice Luzzi e che i fan vorranno sicuramente conoscere. Ebbene, come possiamo leggere su lacnews24.it, quest’anno il Grande Fratello festeggerà i 25 anni di messa in onda e, per questo settembre, mese in cui dovrebbe cominciare la nuova edizione, sono previste grandi novità. Da come leggiamo, Alfonso Signorini dovrebbe essere stato confermato e d’altronde, come ha riferito lui stesso: “Non andrei mai via dal GF, qui ho trovato il mio habitat”.

Diversa invece la sorte delle due opinioniste della scorsa edizione: Cesara Buonamici dovrebbe essere fuori dai giochi, in quanto la storica giornalista del TG5 potrebbe prendere il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, come rivela Alberto Dandolo: “Pier Silvio Berlusconi vorrebbe tanto Cesara Buonamici ma, al momento, i giochi non sono ancora chiusi”. Anche Beatrice dovrebbe lasciare il suo ruolo, in quanto sarebbe pronta a seguire nuove sfide lavorative ancora top secret. Al posto dei due volti noti, potrebbero arrivare Stefania Orlando e Anna Pettinelli, mentre la presenza di Rebecca Staffelli è ancora incerta.

La performance di Beatrice Luzzi

Chiusa la parentesi lavorativa di Beatrice Luzzi, è un altro il motivo per cui il suo nome sta rimbalzando da un social all’altro. Il suo balletto con tanto di tacchi e vestitino rosa antico ha diviso l’opinione pubblica, in quanto c’è chi l’appoggia e chi invece la critica.

In un post di TikTok postato da Il Gossip Italia, si vede la rossa ballare con entusiasmo totale nonchalance su un palco di legno (salvo poi caracollare addosso a un palo), e a corredo di questo è apparsa la didascalia: “Dopo essere stata fatta fuori come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si consola ballando scatenata. Vi piace?”. A questa domanda i followers si sono scatenati, e hanno espresso il loro punto di vista. Ve ne riportiamo quattro, che si rivelano però assai contrastanti: “Che brutta fine ha fatto“, “Troppo intelligente per il GF”, “La cosa più grave è che è proprio convinta”, “Grande Beatrice, speriamo di rivederti al GF”.