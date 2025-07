Schiaffone senza ritegno a Silvia Toffanin, l’insinuazione tutto pepe scatena il terremoto in Mediaset: “Fa gli ascolti con…”

Altro che complimenti per il suo talento.. Questa volta Silvia Toffanin ha ricevuto un vero e proprio schiaffo mediatico.

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate della nostra Nazione, e la sua trasmissione Verissimo registra numeri di share e ascolti interessanti. Tuttavia, proprio in queste ore, un’insinuazione un po’ pungente sulla conduttrice ha scatenato un vero e proprio terremoto in Mediaset.

Qualcuno parla di denunce, altri di querele, fatto sta che la dichiarazione ha scatenato un polverone mediatico mai visto prima. Ma ecco cosa è accaduto.

Come ben sappiamo, Silvia Toffanin è l’attuale compagna dell’AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Nonostante il loro legame privilegiato (che deve averle spianato indubbiamente la strada), la donna ha comunque ottenuto il suo successo per il talento e la dolcezza che la contraddistinguono. Nonostante ciò, qualcuno non sembrerebbe essere d’accordo con questa lettura e, proprio in queste ore, ha deciso di ridimensionare i meriti della conduttrice.

Inutile dire che le sue dichiarazioni sono divenute immediatamente virali sui social, e gli utenti si chiedono se arriverà una replica ufficiale.

Fabrizio Corona e la bomba sganciata in queste ore

Il re del gossip, Fabrizio Corona, ha nuovamente fatto capolino sui social, dove ha pubblicato un’altra puntata sul suo canale YouTube, Falsissimo. Questa volta il tema principale era proprio Mediaset, Temptation Island e gli strani giri che ci sono nel mondo della televisione. L’uomo ha poi parlato di Raoul Bova, il quale avrebbe tradito la compagna con la giovanissima Martina Ceretta. Non sono poi mancati gli audio e gli screenshot che i due si sarebbero scambiati, e che sono stati accolti dalla rete come un fulmine a ciel sereno.

Ad un certo punto, Corona ha deciso di parlare anche di Silvia Toffanin e, inutile dirlo, anche lei non ha ricevuto carezze…

Il commento velenoso su Silvia Toffanin

Come riportato da Today.it, Fabrizio Corona ha dunque approfondito alcune dinamiche ‘sociologiche’ che ci sono all’interno di Mediaset. Ha fatto riferimento anche a Barbara D’Urso e al modo in cui è stata cacciata via per il troppo ‘trash’ nelle sue trasmissioni: “Dici che non fai la televisione trash, ma Verissimo l’89% degli ascolti li fa con quelli di Temptation Island e del Grande Fratello“. L’analisi di Corona ha visto centinaia di migliaia di utenti sostenere le sue parole… e dargli piena ragione.

Che Barbara fosse semplicemente estranea al “circolino” del Biscione? Questa è la domanda che il popolo del web si è posto, e che ha fatto strada al sospetto che nell’emittente alcuni personaggi siano privilegiati a dispetto di altri. Voi che ne pensate?