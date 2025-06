Schiaffo in faccia per Maria De Filippi, lo sfottò in diretta gela l’Italia intera | La replica secca: “È un gran cafone”

La frecciatina a Maria De Filippi in diretta tv ha lasciato senza parole il pubblico. La replica è poi arrivata dopo qualche ora.

La mitica Maria De Filippi è sicuramente una delle conduttrici più amate del palinsesto televisivo. Eppure, proprio in queste ore, la donna ha ricevuto uno ‘schiaffo in faccia’ in diretta nazionale e la cosa ha lasciato senza parole il pubblico.

Per fortuna però, la replica non è poi tardata ad arrivare e la conduttrice è stata ampiamente “vendicata”! Ma ecco cosa è accaduto.

Maria è ritenuta da molti come la regina della televisione italiana e ogni sua trasmissione si rivela sempre un successo incredibile. Tra non molto la donna si godrà un po’ di meritato riposo, dopo tutti questi mesi passati a intrattenerci con Uomini & Donne, Amici e C’è Posta per Te. Nonostante sia estremamente amata, però, qualcuno avrebbe deciso di prendersi gioco del suo ruolo in diretta nazionale.

Le immagini sono poi divenute immediatamente virali sui social, e in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro.

La battutaccia durante la diretta televisiva

Durante la penultima puntata de L’Isola dei Famosi, il concorrente Mirko Frezza è finito al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? La sua risposta secca che ha stravolto ogni regola di bon ton in TV. La vicenda è accaduta quando la redazione del programma gli ha fatto recapitare una lettera dai suoi cari, e quando Veronica Gentili gli ha chiesto di leggerla ad alta voce (proprio come avviene in ogni reality show degno di nota), l’attore ha risposto in una maniera che ha sconvolto i telespettatori: “A me queste cose non mi piacciono, queste smielature non mi interessano”.

Dopodiché, l’uomo ha deciso di tirare in causa la conduttrice Maria De Filippi e una delle sue trasmissioni più amate dagli italiani.

Il riferimento di Frezzi a Maria De Filippi

Frezza ha dunque aggiunto: “Qui non sto a C’è Posta per Te, non sono venuto per fare sta roba”. Inutile dire che le sue parole hanno gelato il pubblico in studio, e la stessa Veronica ha avuto difficoltà a replicare con prontezza. Per provare ad alleggerire la cosa, l’attore ha poi riassunto a grandi linee il contenuto della lettera, ma non ha comunque seguito la richiesta della conduttrice. Questo gesto e la battutina su Maria De Filippi sono immediatamente finiti virali sui social, dove qualcuno ha scritto: “Capisco che ci voglia anche un personaggio come lui, ma è davvero un gran cafone”.

Insomma, chissà se le parole di Frezza sono arrivate alle orecchie della De Filippi, e soprattutto cosa deve averne pensato!