Schiaffo in faccia per Flavio Briatore, dopo la recente polemica arriva la provocazione velenosa del celebre attore: “Non so chi sia…”

Flavio Briatore è nuovamente al centro dei riflettori: dopo la recente polemica arriva quella risposta che per molti è stato un vero e proprio “schiaffo in faccia”, ecco che cos’è successo con il celebre attore.

Non ha bisogno di presentazioni Flavio Briatore, in quanto (almeno in Italia, oseremo dire, e in seguito capirete il perché) è un personaggio molto conosciuto, sia per la sua storia imprenditoriale, sia per quella sentimentale.

Oltre a essere uno tra gli uomini più ricchi del Paese, le sue attività sono luoghi di ritrovo imperdibili per i vari Vip e personaggi illustri, è anche uno tra gli uomini d’affari più importanti del suo settore.

Oltre al lavoro, il suo celebre matrimonio con Elisabetta Gregoraci, nonostante sia finito da anni, è ancora sulle bocche dei fan. Sono ancora in molti coloro che sperano di rivederli insieme; non si sa se questo accadrà mai, per il momento però convivono in maniera civile per amore del loro primogenito, Nathan Falco.

Di recente Flavio è finito sotto i riflettori per una risposta di un noto attore dopo una polemica che l’ha visto protagonista qualche giorno fa. Ecco che cos’è successo di preciso.

La polemica di Flavio Briatore

Qualche giorno fa, Flavio Briatore, ospite del talk show di Rete 4 Zona Bianca, ha espresso il suo parere in merito all’aumento dei prezzi che si è verificato in Puglia. Del tutto contrariato, il magnate ha dichiarato: “Io ho visto le immagini di quei bagni lì, 60 euro mi sembrano una follia… Parliamo dei prezzi che abbiamo noi a Montecarlo, che stiamo investendo nell’extra lusso, ma con competenze importanti…“.

Inoltre conclude: “A questo punto dovrò andare in Puglia, perché se ci sono prezzi così per strutture simili, vuol dire che faremo tanti soldi“, contestando anche i proprietari dei lidi e le motivazioni, a detta sua discutibili, di tali aumenti.

Le parole del celebre attore di Beautiful

Le parole di Flavio Briatore hanno aperto ulteriori discussioni sui social, dividendo l’opinione pubblica. Essendo quindi il trend del momento, come riportano da FQMagazine, il Corriere del Mezzogiorno ha voluto chiedere quale fosse il punto di vista di un celebre attore e musicista americano che stabilmente, per sei mesi all’anno, risiede con la sua famiglia in Puglia.

Ovviamente parliamo del Ridge Forrester di Beautiful più amato di sempre, che ha fatto sognare diverse generazioni, ovvero il noto attore Ronn Moss. Egli ha risposto in modo molto diretto: “Non so chi sia Briatore. E non commento, sono estraneo a queste polemiche. Dico solo che la Puglia è come la California. Il clima è lo stesso”, chiusa quindi la questione in maniera molto veloce, l’attore ha fatto sapere di amare quella splendida Regione italiana, concludendo: “Gli italiani non si rendono conto della fortuna che hanno nel poter godere di questi luoghi”. In realtà, noi italiani lo sappiamo benissimo da soli, non credete?