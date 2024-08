Scandalo nel cinema: l’attrice nuda ha ammutolito l’intera troupe: “Mi chiedevano di rivestirmi” | Quello che ha fatto è incredibile

La rivelazione della famosissima attrice ha scandalizzato tutti quanti. Si è trovata nuda di fronte ad un’intera troupe.

Il lavoro dell’attore o dell’attrice non è sicuramente così semplice come si possa pensare. Alcune volte questi professionisti si trovano di fronte a delle sfide assurde, come quella di doversi spogliare completamente davanti ad un’intera troupe pronta a riprenderli. Ed è successo ad una famosissima attrice di Hollywood, il cui racconto ha lasciato i fan senza parole.

La ragazza ha fatto una cosa incredibile e lo ha raccontato proprio durante l’intervista del film in cui ha recitato. Ma ecco cosa è accaduto.

Quante storie assurde abbiamo sentito sui divi del grande schermo e sulle folli richieste avanzate da alcuni registi? Basti pensare a Tom Cruise e alle imprese fatte per Top Gun: Maverick, oppure a tutti quegli attori che sono dovuti dimagrire o ingrassare notevolmente per interpretare un determinato ruolo. Insomma, il mondo del cinema è sicuramente molto difficile, e dietro ad un film possono nascondersi dei retroscena spesso inimmaginabili.

Una nota attrice conosciuta ormai in tutto il mondo ha parlato di quella volta in cui il regista Francis Lawrence le chiese di recitare completamente nuda.

L’assurda rivelazione dell’attrice di Hollywood

L’attrice in questione è la bellissima e bravissima Jennifer Lawrence, vincitrice di un premio Oscar. Nel 2018 la ragazza interpretò un importante ruolo per il film Red Sparrow, in cui si era cimentata nei panni di una ballerina che, costretta ad un durissimo addestramento, diventa poi una letale assassina. Iconica è la scena in cui, proprio come in uno dei peggiori incubi di chiunque, si ritrovava completamente nuda di fronte a una classe piena di adolescenti.

Durante un’intervista per Entertainment Tonight, fatta durante l’anno di uscita del film, Jennifer spiegò come si sentì in quel momento.

Cosa ha provato Jennifer Lawrence a recitare nuda

La famosa star di Hunger Games ammise: “Durante il film c’è una scena in cui pare realizzarsi il peggior incubo di ogni liceale: ritrovarsi nudi in una classe stracolma di gente. Per me è diventato realtà, però, a dire la verità, non è stato così brutto”. L’attrice ha infatti spiegato che l’intera troupe riuscì a metterla talmente tanto a proprio agio che a un certo punto la situazione si era ribaltata: erano gli altri a provare imbarazzo, non lei. “Pranzavo nuda, e tutti mi chiedevano di coprimi”, ha poi detto con la sua solita ironia Jennifer.

Inutile dire che i fan della donna sono impazziti per questa rivelazione e l’attrice si è riconfermata come la grande professionista che è!