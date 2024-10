Scandalo a Ballando con le Stelle, la rivelazione travolge Milly Carlucci: “Pur di far torto alla De Filippi…” | Spettatori RAI in rivolta totale

È caos a Ballando con le Stelle, in quanto la nuova rivelazione ha travolto non solo Milly Carlucci, ma anche la Rai in generale. La diatriba con Maria De Filippi è appena cominciata?

La nuova stagione televisiva è iniziata già da qualche settimana, e le varie emittenti televisive stanno già tirando le loro frecce migliori.

Sicuramente, non è una passeggiata per nessuno tenere alto lo share del proprio palinsesto, in quanto di fuoriclasse ne vediamo praticamente su ogni canale. Al pubblico da casa spetta ogni giorno, e a ogni ora, un’ardua scelta, facendo zapping sfrenato con il telecomando alla ricerca del proprio show preferito.

Tra le regine del weekend, è impossibile non nominare loro, le due perle di Mediaset e Rai, cioè Maria De Filippi e Milly Carlucci, la cui bravura le fa sfidare a colpi di picchi d’ascolto praticamente da sempre.

Per questo non stupisce molto che la rete sia insorta per una particolare decisione presa dalla Carlucci, la quale, a detta del web, pur di tenere testa a Maria pare aver utilizzato veramente le maniere forti in Rai. Ecco di cosa stiamo parlando.

Ballando con le stelle: l’inizio con il botto

La prima puntata di Ballando con le stelle è andata finalmente in onda dopo tanta attesa, e non ha sicuramente deluso le aspettative, in quanto come sempre ci sono stati quei colpi di scena tanto attesi. Oltre al cast d’eccezione che anima lo show della Rai, ci sono sicuramente le critiche dei giudici che tengono anche alto l’interesse del pubblico.

Sicuramente, tutto questo successo è anche merito della conduttrice, cioè di Milly Carlucci, la cui passione e dedizione per questo format è qualcosa di impressionante. Il “sergente di ferro” della Rai, come l’hanno soprannominata, è molto amata non solo dal pubblico ma anche dai suoi colleghi, i quali qualche giorno fa le hanno organizzato una festa a sorpresa per il suo compleanno, dove la conduttrice ha spento ben 70 candeline. Con la voce rotta dall’emozione è riuscita a ringraziare tutti quanti per il bellissimo regalo.

Ricordi che sono soldi pubblici!!! #BallandoConLeStelle Chiaramente la D’Urso, disoccupata, si fa pagare e la Carlucci pur di far torto alla De Filippi sperpera denaro — cattivissimo me (@pensatore145) September 30, 2024

Duello tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Le due queen per eccellenza di Rai e Mediaset, sono sicuramente Milly Carlucci e Maria De Filippi, le quali si sfidano a colpi di share con i loro programmi di punta, cioè Ballando con le stelle e Tu si qu vales. Com’è ormai confermato, durante la prossima puntata del primo vedremo Barbara D’Urso come ballerina per una sera, la cui attesa sta generando molta tensione sui social.

A far chiacchierare maggiormente è quel rumors in merito al cachet che la Rai dovrebbe pagare a Barbarella per la sua partecipazione, una cifra cospicua, come rivela Roberto D’Agostino: “Per accennare due passettini in pista ‘Carmelita’ incasserà circa 70mila euro“. Tra i vari commenti a questa rivelazione, sui social possiamo leggerne molti, tra cui: “Ricordi che sono soldi pubblici!!! #BallandoConLeStelle Chiaramente la D’Urso, disoccupata, si fa pagare, e la Carlucci pur di far torto alla De Filippi sperpera denaro“. Secondo voi è questa la verità? È solo una questione di share?