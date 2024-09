Scandalo a Ballando con le Stelle: è stata accusata di furto aggravato e truffa | Sul palco con la cavigliera elettronica: ecco di chi si tratta

Il pubblico di Ballando con le Stelle è rimasto senza parole dopo aver appreso dell’identità della nuova concorrente. Dopo l’accusa di furto aggravato e truffa, si esibirà con la cavigliera elettronica: di chi stiamo parlando?

Ballando con le stelle è uno di quei programmi che fa furore ovunque, in quanto il pubblico ama molto vedere i Vip cimentarsi in balli coreografati, soprattutto se in quest’arte non sono particolarmente ferrati.

D’altronde, si può essere bravi in molte cose ma non è per forza detto che un attore, per esempio, sappia ballare. Per questo i fan amano vederli in azione, tutti presi dai loro allenamenti e soprattutto dai risultati che vedranno nelle varie puntate.

Per non parlare delle “beccate” che i giudici rilasciano puntualmente, anche perché, diciamocelo: non sono sicuramente sempre rose e fiori. Si fatica, si suda e se serve si viene anche sgridati, anche perché chi vincerà sarà colui/colei che realmente avrà stupito e ammaliato tutti, presenti.

Quel che è certo è che questa nuova edizione di Ballando con le stelle non è ancora iniziata, ma già se ne parla assiduamente. Una delle concorrenti infatti, ballerà con la cavigliera elettronica dopo l’accusa di furto aggravato e truffa, e l’opinione pubblica si è divisa.

Lo “scandalo” di Ballando con le Stelle

Prima di proseguire, volevamo un attimo ragguagliarvi sulle news uscite da poco in merito alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, condotto come sempre dalla mitica Milly Carlucci. Dunque, il cast lo conosciamo, i nomi di tutti i concorrenti, tranne uno che è ancora blindato, sono stati rivelati, così come i nomi dei giurati e di tutto lo staff, che praticamente è quello dell’anno scorso. Un grande dolore però è giunto dal cast dei ballerini professionisti, in quanto, con grande dispiacere per il pubblico, Lucrezia Lando e Simone Casula non saranno presenti quest’anno.

La prima per sua scelta, il secondo per la scelta di altri, da come ha rivelato lui stesso, in quanto il pubblico lo vedrà solamente in veste di insegnante per i ballerini di una notte. Oltre a questo sconforto c’è uno “scandalo” in corso. Laura Freddi ha lanciato una frecciatina online, dichiarando: “Ballando con Le Stelle? Non mi hanno preso. Non mi hanno voluto. Tu sei il mio agente, dovresti saperlo tu. Lo farà qualcun altro…”. In molti sospettano che la diatriba in corso sia tra lei e Sonia Bruganelli, con la quale in comune hanno avuto soltanto l’ex, cioè Paolo Bonolis. In merito a questo però, l’ex opinionista del Grande Fratello ha risposto: “Ma mi fate almeno iniziare? Laura, vuoi dirmi qualcosa?”. Come si evolverà questo indiretto botta e risposta?

È stata definita l’artista della truffa, condannata a 12 anni di carcere per truffa, furto aggravato e altri 6 capi d’imputazione, ha ispirato la serie #InventingAnna.

È Anna Sorokin e parteciperà a #BallandoConLeStelle USA, su Abc. Nella foto mostra la cavigliera elettronica. pic.twitter.com/CePeOhvCAP — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 5, 2024

Anna Sorokin a Ballando con le Stelle USA

Chiudendo la parentesi con il Ballando con le stelle italiano, abbiamo visto che anche quello degli USA, o meglio, Dancing with the Stars, è avvolto nella polemica. Lo show non è ancora iniziato e già ci sono i primi dissapori tra i followers in quanto alcuni ritengono ingiusto che Anna Sorokin partecipi allo show danzerino. La falsa ereditiera venne accusata nel 2022 per furto aggravato e truffa, e da quel giorno si può muovere soltanto con la cavigliera elettronica.

La Sorokin, parteciperà al Ballando con le Stelle USA (che andrà in onda il 17 settembre su Abc e Disney +). Com’è possibile vedere dalle foto pubblicitarie, la concorrente dovrà danzare con quel “particolare accessorio” alla caviglia, che forse non le renderà le cose molto semplici. Che dire, anche la loro si prospetta essere un’edizione esilarante proprio come la nostra, non credete?