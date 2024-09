Sarbina Ferilli sbrocca durante lo show, la bordata a Maria De Filippi gela tutto lo studio di Canale 5: “Ma che ca**o vuoi da me?”

Volano imprecazioni in studio: Sabrina Ferilli e Maria De Filippi si punzecchiano, lasciando tutto il pubblico senza parole. Shock a Canale 5 in prima serata.

Siamo talmente tanto abituati a vederle insieme, ormai, che non può esserci Sabrina Ferilli senza Maria De Filippi, e viceversa. Ovviamente, sono entrambe due protagoniste indiscusse della televisione che, prese singolarmente, funzionano benissimo, in quanto hanno una loro personalità e una loro carriera indipendente.

Entrambe volti noti del mondo televisivo, Maria è la Queen della conduzione e Sabrina è la Dea della recitazione, eppure se già da sole sono da 10, insieme non le ferma più nessuno. Amiche fuori dal lavoro, questa sintonia la trasmettono anche davanti alle telecamere ed è per questo che a Tu Si Que Vales fanno faville.

Le loro gag comiche resteranno negli annali della televisione, in quanto il loro punzecchiarsi spesso fa mantenere alti i livelli di share di un programma che è già molto seguito. Eppure, quello che è successo nella prima puntata ha lasciato tutti senza parole.

Quel battibecco tra le due, con tanto di imprecazione conclusiva, è qualcosa di mai visto. Ecco che cos’è successo sul set di Canale 5: resterete senza parole, questo è poco ma sicuro.

La prima puntata di Tu Si Que Vales

Qualche giorno fa, dopo tanta attesa, i fan hanno potuto “riabbracciare” virtualmente i loro beniamini durante la prima puntata di Tu Si Que Vales, storico programma Mediaset che tanto fa impazzire il pubblico. Ad ogni modo, anche quest’anno troviamo Maria, Jerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

Il battibecco di cui vi parlavamo in apertura è iniziato durante l’esibizione del cantante Marcelito Pomoy, il quale ha convinto Sabrina, Gerry e Luciana, mentre Maria e Rudy lo hanno stroncato. Dopo questa votazione è successo di tutto.

“[…] perché non sono un cazzo di nessuno”

“WOOOWWWW”

“chiedo scusa per l’espressione ma tu ne dici di peggio”

“ma che cazzo voi da me” QUESTE DUE ✈️✈️✈️✈️✈️#TuSiQueVales pic.twitter.com/2053QT53gy — marti ceo of paul rudd ⁷✪ (@IR0NLANG) September 21, 2024

La parolaccia di Maria e Sabrina

Come anticipato, dopo la prima votazione per Marcelito Pomoy, Maria De Filippi, dopo aver preso atto della scelta del pubblico, ha fatto marcia indietro: “Ho votato no perché quello che hai cantato e come hai cantato a me non ha trasferito nessuna emozione…”. E ancora: “sono seduta qua è per rappresentare la gente che c’è a casa, non il mio parere unico e personale, perché non sono un ca**o di nessuno“.

La Ferilli ha così ripreso in maniera scherzosa l’amica per questa espressione colorita, che non è sicuramente da lei, ottenendo un goliardico botta e risposta, con la De Filippi che l’ha rimbeccata: “Chiedo scusa per l’espressione ma tu ne dici peggio“. Sabrina ha invece replicato: “Ma che ca**o vuoi da me? …Ho solo detto ‘wow’”, alimentando l’allegria nei presenti. Che dire, se la prima puntata è così, cosa ci aspetterà per la seconda?