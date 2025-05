Sanremo, dall’apparizione al Festival all’annuncio agghiacciante: “Pensavo sarei morta” | Irriconoscibile dopo l’intervento

Ecco quali sono state le sue parole dopo l’apparizione al Festival di Sanremo. È stato un annuncio che ha lasciato tutti senza parole.

Il Festival di Sanremo ci ha regalato molte emozioni e così, anche a distanza di mesi, ancora se ne parla, soprattutto per le canzoni che oggi sono diventate autentici tormentoni in radio.

La kermesse canora è stata ricca di colpi di scena e, fino alla fine, i pronostici erano molteplici su chi potesse vincere. Alla fine, l’ha spuntata Olly, seguito poi da Lucio Corsi, che abbiamo visto anche all’Eurovision Song Contest, con la sua ballad Volevo essere un duro.

Nonostante i cantanti siano giustamente al centro dell’attenzione durante il festival, anche gli ospiti, il conduttore e i co-conduttori fanno chiacchierare molto. Ad esempio, il trio composto da Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti ha conquistato “tutta l’Italia,” con la loro aria da bodyguards.

In tutto questo, un particolare messaggio è rimasto nel cuore dei fan, per questo in molti si sono commossi dopo quell’annuncio a distanza di mesi dal Festival di Sanremo.

Una parentesi di sana umanità a Sanremo

Il volto noto è uno dei più autorevoli in passerella, in quanto insieme a Mariacarla Boscono e Eva Riccobono sono considerate tra le più celebri top model italiane della loro generazione. Nel settembre 2024 il suo annuncio ha scioccato l’Italia, in quanto la supermodella ha scoperto di avere un tumore ovarico al terzo stadio, e ha dovuto perciò sottoporsi a un intervento per rimuovere la massa, nonché alla chemioterapia, che le ha causato la caduta dei capelli.

Naturalmente, per chi non l’avesse capito, stiamo parlando della bellissima Bianca Balti, la quale, in tutto il suo splendore, la sua resilienza e professionalità, si è presentata qualche mese fa al Festival di Sanremo senza timore di giudizio, rilasciando un messaggio molto forte: “Non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista. Sono venuta in qualità di top model a indossare i miei vestiti…Voglio essere stasera una celebrazione della vita, lo voglio vivere così…“.

Ecco che cosa ha dichiarato adesso dopo il festival

Dopo aver calcato in tutta la sua grazia il palco di Sanremo, la bellissima Bianca Balti ha rilasciato un importante aggiornamento che ha lasciato tutti i fan senza parole. A distanza di 8 mesi dall’annuncio della malattia, la supermodella ha postato un toccante messaggio social: “Ciao mamma! Sono sulla copertina di Vogue. A settembre pensavo che sarei morta. Poi ho capito che sarei sopravvissuta, ma ho pensato che la mia carriera fosse finita…”, invece fortunatamente è qui a vivere la sua vita. E per questo, nonostante tutto quello che è successo, Bianca si sente immensamente fortunata.

Al momento, sembrerebbe che il peggio sia passato, e anche se Bianca dovrà sottoporsi comunque a frequenti controlli, la supermodella può cominciare un nuovo capitolo della sua vita, e per questo le facciamo tanti auguri.