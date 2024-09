Samantha De Grenet rompe il silenzio sulla sua famiglia, la dichiarazione è sconvolgente: “Quel poveretto di mio marito…” | Ecco cosa deve sopportare

La rivelazione di Samantha De Grenet ha lasciato tutti senza parole, in quanto la dichiarazione sconvolgente sulla sua famiglia ha fatto allarmare i suoi followers.

È una conduttrice, una showgirl, un’influencer e un modella, la bella e talentuosa Samantha De Grenet, che ha raggiunto l’apice della carriera verso i primi anni Duemila. Ha preso parte a diversi programmi televisivi di successo e spot televisivi.

Oltre alla bravura nella carriera lavorativa, Samantha è anche molto quotata sui social dove, insieme alla sua amica e collega Elenoire Casalegno tiene alto lo spirito del pubblico con simpatici sketch, che diventano immediatamente virali.

La De Grenet ama anche molto condividere dei piccoli momenti insieme al marito Luca Barbato e al figlio Brando: i tre formano proprio una bella famiglia, e soprattutto molto unita. Insieme, infatti, hanno affrontato il tumore al seno della conduttrice, fino alla diagnosi di guarigione della stessa.

Ed è in merito proprio alla sua famiglia che la showgirl ha deciso di rivelare un retroscena sconvolgente che ha lasciato tutti senza parole.

La dichiarazione di Samantha De Grenet

Samantha De Grenet in queste ultime settimane di dichiarazioni ne ha lasciate parecchie. Prima di quella di cui vi parleremo a breve, c’è stata anche quella in merito al suo intervento al menisco. In merito proprio a questa operazione chirurgica, Samantha e Elenoire Casalegno hanno girato uno dei loro video social per sdrammatizzare la situazione

Se a molti è piaciuto, altri l’hanno trovato irrispettoso, portando così la showgirl a rilasciare questo chiarimento: “con Elenoire, rispettando sempre tutti e tutto, continueremo a fare ciò che ci piace e che ci diverte, a fare i nostri video che ai più fortunatamente fanno ridere e a cercare di strappare un piccolo tiepido sorriso anche ai più scettici…“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Samantha e suo figlio Brando

Con un altro post social, Samantha De Grenet si è mostrata con le stampelle dopo l’intervento al menisco, insieme al figlio Brando in sedia a rotelle, come riportato da msn.com, dove la showgirl ha fatto trapelare la sua paura per quello che è successo al figlio.

Non si sa di preciso il motivo per cui il ragazzo sia finito sulla sedia a rotelle, ma pare che almeno per il momento sia andato tutto bene, come rivela lei stessa: “Non voglio entrare nel dettaglio, non serve, ma ho avuto veramente tanta paura per mio figlio. Ora è stato dimesso, stiamo a casa con due vertebre fratturate e tanto dolore…“. E ha concluso con ironia: “Che coppia eh? Pensate quel poveretto di mio marito!!! Una con le stampelle e l’ altro immobilizzato a letto! Non vorrei essere nei suoi panni“.