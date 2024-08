Royal Family, tensione alle stelle tra William ed Harry a causa di Meghan | L’intrigo velenoso ha lasciato il segno: “Erano pugnalate”

Emergono nuove rivelazioni in merito alla Royal Family, in quanto sono spuntati i nomi di William, Harry e Meghan e le ragioni della tensione alle stelle che li ha portati alla rottura.

La Royal Family, come sempre, è al centro dell’attenzione, in quanto emerge sempre qualche dettaglio che attira l’attenzione dei sudditi inglesi, ma anche dei vari fan sparsi nel resto del mondo.

Fin dai tempi di Lady Diana si è sempre parlato molto delle teste coronate britanniche, e con gli anni l’ossessione si è quasi triplicata, raggiungendo probabilmente l’apice durante i matrimoni dei suoi figli, William e Harry. Molte cose sono successe da quando lei morì, e in realtà è difficile ipotizzare se la realtà sarebbe potuta essere diversa se lei fosse ancora viva.

Questo ovviamente non lo possiamo sapere, ma sicuramente per due bambini (che erano un tempo), perdere la loro mamma è stato uno shock. Per quanto papà Carlo e nonna Elisabetta per loro due ci sono sempre stati, la scomparsa improvvisa di Diana sembra averli segnati nel profondo.

Ad ogni modo, siamo qui a riportarvi le ultime rivelazioni emerse in merito al rapporto molto teso tra William e Harry: c’entrerebbe Meghan Markle. Come spesso accade, la trama si infittisce tra i principi del Galles e i duchi del Sussex.

Royal Family al centro dell’attenzione

Sono giorni di fuoco per la Royal Family, in quanto giovedì uscirà il libro redatto dall’esperto dei reali Robert Jobson, intitolato, Catherine, The Princess Of Wales: The Biography. Sono trapelati già diversi dettagli rilasciati dall’autore stesso in merito ai vari contenuti presenti tra le sue pagine, e sicuramente i lettori saranno catapultati in un mondo molto complesso.

Ovviamente, quelle parole rappresentano la sua verità: nessuno dei reali ha confermato alcuna riga scritta, ma come potrete intuire dal titolo sarà Kate Middleton la protagonista della storia, colei che viene definita come il collante della famiglia. La sola che riesce a moderare i battibecchi tra William e Carlo, da come riferisce Jobson.

Nuove indiscrezioni tra William, Harry e Meghan

L’imminente uscita del libro di Robert Jobson, Catherine, The Princess Of Wales: The Biography, sta facendo tremare la Royal Family, come al tempo dell’uscita del libro di Harry, Spare. Ed è proprio in merito a quest’ultimo che l’autore del nuovo potenziale best seller ha voluto rilasciare la sua verità, asserendo che il rapporto tra i figli di Lady Diana abbia iniziato a deteriorarsi dopo l’arrivo di Meghan Markle, in quanto William non voleva neanche che l’ex attrice di Suits indossasse i gioielli della mamma.

In merito a questo Jobson scrive: “quando William è stato confermato come testimone, la relazione è peggiorata… Mi è stato detto che fosse ancora preoccupato per il fatto che si sposassero. Il matrimonio a Windsor nel maggio 2018 è stato un successo spettacolare. In pubblico, la famiglia reale era tutta sorrisi, anche se in privato erano pugnalate…”. Chissà se da Palazzo replicheranno a tale rivelazioni?