Royal Family, nuova batosta per i Windsor: William costretto a separarsi dal suo primogenito George | Il motivo è davvero assurdo

Nuova batosta per i Windsor: il piccolo George dovrà separarsi dal padre William. Scorrono già fiumi di lacrime!

In questi ultimi mesi non si sta sentendo parlare d’altro che della Royal Family. Prima la morte della Regina Elisabetta II, poi l’attuale condizione di salute della principessa Kate e del Re Carlo III, insomma sembra che non ci sia pace per la famiglia più importante d’Inghilterra. E in queste ore anche il piccolo George ha ricevuto una notizia che sicuramente non l’avrà entusiasmato.

Ecco dunque nello specifico perché il futuro erede al trono dovrà separarsi dai genitori e dai propri fratellini Charlotte e Louis.

Quando si tratta della Famiglia Reale esistono delle regole molto rigide che in pochissimi conoscono veramente. Ogni membro, a prescindere dall’età, non deve sgarrare di una virgola, e seguire alla lettera quanto decretato dall’etichetta di corte. Inutile dire che la cosa appassiona il mondo intero, ed è lecito domandarsi cosa può accadere se uno dei membri decide di non rispettare quanto previsto.

Il piccolo George, ossia il primogenito di Kate Middleton e William Wales, dovrà sottoporsi ad un rigido protocollo. Ecco quale e perché.

Perché il principino George dovrà salutare William

Sembra proprio che per la famiglia Windsor non ci sia pace, ed è in arrivo l’ennesima batosta. Questa volta ad essere lo “sfortunato” è il piccolo George. Il ragazzo ha appena compiuto 11 anni ed è il prossimo erede al trono nella linea di successione. Questo vuol dire soltanto una cosa: massima sicurezza, per fare in modo che la linea sia preservata quanto più possibile. Il protocollo reale comincerà non appena il ragazzo avrà compiuto 12 anni e si tratta di una prassi che tutti i precedenti re hanno dovuto perseguire prima di lui.

Ma in che cosa consisterà effettivamente questo protocollo reale? Scopriamolo subito insieme nel dettaglio.

Quali saranno le regole da seguire

George dovrà separarsi dal padre durante qualsiasi spostamento in aereo, e non solo. Questo perché, in caso di un possibile tragico incidente, i due futuri eredi al trono non si troveranno nello stesso luogo allo stesso momento. Nonostante George sia ancora giovanissimo, secondo le regole rigide della Royal Family sta raggiungendo un’età fondamentale. Questo protocollo comincerà dunque il 22 luglio del 2025 e, per quanto difficile per il giovane, si rivelerà di fondamentale importanza.

E tu eri a conoscenza di questa assurda motivazione? D’altronde la Royal Family è sempre in grado di stupirci!