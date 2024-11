Royal Family, la decisione di William le ha spezzato il cuore: “Ha versato fiumi di lacrime” | Nuovo dramma familiare per i Windsor

La decisione che ha preso William ha scioccato la Royal Family ma soprattutto lei, che ha pianto a dirotto. Stiamo assistendo ad un nuovo dramma familiare per i Windsor?

Sono stati mesi molto difficili quelli vissuti dalla Royal Family, in quanto sono successi una serie di eventi scioccanti dopo la morte della regina Elisabetta II che hanno addirittura originato la diceria di una presunta maledizione dei Windsor.

Dopo la morte di Lady Diana in realtà nulla è più stato lo stesso, soprattutto per i suoi figli: del resto, questo evento avrebbe tolto il sorriso anche ai più ottimisti. Invece, loro continuano a tenere duro, come farebbero dei veri regnanti. E infatti, dopo l’incoronazione di re Carlo III, abbiamo assistito alla resilienza del monarca stesso e di Kate Middleton, affetti entrambi da due diverse tipologie di cancro.

In seguito abbiamo visto quanto i rapporti difficili con Harry e Meghan Markle li abbiano portati talmente tanto lontani dai reali – e non parliamo di locazione geografica – che la famiglia non è riuscita a riunirsi neanche in questo difficile momento.

La ciliegina sulla torta è arrivata con la notizia della malattia della regina Camilla. Non sembra esserci pace per questa famiglia, per questo la notizia del “dramma” vissuto William sta popolando le colonnine dei rotocalchi…

Kate e William: due teneri burloni

Data la situazione già abbastanza tesa a Palazzo, dopo tutti questi problemi di salute che hanno colpito i reali, per non parlare delle presunti voci di divorzio tra Meghan e Harry, ovviamente mai confermate, i principi del Galles hanno voluto sdrammatizzare tutta questa tensione con degli auguri a Sua Maestà decisamente particolari e insoliti.

Qualche giorno fa, infatti, Carlo ha compiuto 76 anni, e per l’occasione Kate e William hanno postato sul loro canale social ufficiale uno scatto di Carlo in veste più informale, con occhiali da sole e una corona di fiori al collo, allegandogli la frase: “Auguriamo un felicissimo compleanno a Sua Maestà il Re“. Ma cos’è accaduto, invece, a William?

Il racconto del principe del Galles

Tra le tante novità alle quali la Royal Family ha dovuto abituarsi in questi anni, sicuramente il cambio di look di William è in realtà il fatto meno traumatico da raccontare. Il principe del Galles ha voluto semplicemente mostrare una versione di lui più vicina al popolo, infrangendo la rigida etichetta che vige a Palazzo.

Abbiamo così visto il primogenito di re Carlo III sfoggiare una barbetta incolta che in realtà gli sta anche molto bene, sfidando le regole reali. Ma è stato il racconto della reazione della figlia alla vista del padre barbuto che ha reso William degno del titolo di papà dell’anno: “Beh, a Charlotte non è piaciuta la prima volta. Ha versato fiumi di lacrime quando mi sono fatto crescere la barba, quindi ho dovuto radermi. E poi l’ho fatta ricrescere…”, dando così il tempo alla piccola di potersi abituare a questo ennesimo cambiamento che ha sconvolto il suo già fragile equilibrio, dopo la notizia della malattia del nonno e della mamma. Nonostante tutte le critiche a questo cambio di immagine, noi diciamo: “William, voto 10“!