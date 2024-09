Royal Family, il nuovo retroscena su William ha dell’incredibile | Altro che adorazione per Kate, durante le sue fughe prendeva LEI tra le braccia

Chi prendeva William tra le braccia quando non usciva con sua moglie Kate? Svelato un retroscena che in pochi conoscevano. Ecco di chi parliamo.

La Royal Family inglese tiene tutti con il fiato sospeso da mesi, in quanto è successo veramente di tutto da quando la regina Elisabetta II è venuta a mancare: che fosse lei il collante della famiglia? Vedendo quello che è successo dopo… può essere!

Dopo la sua morte, Carlo è finalmente diventato re, come sognava da molto tempo, ma la sua gioia per l’incarico è offuscata da tempo, in quanto i suoi figli non si rivolgono più parola. Harry si è trasferito addirittura in America, pur di restare lontano da tutti loro, e in seguito è arrivata la diagnosi di cancro per Carlo e per Kate Middleton.

Insomma, per quanto possano essere sempre sorridenti quando appaiono in pubblico, sappiamo che i Royals nascondono molte preoccupazioni. Eppure, il motto di Queen Elizabeth è sempre vivo nei loro cuori: “Never complain, never explain“.

Adesso, in tutto questo guazzabuglio di emozioni, è spuntato un retroscena inedito che in pochi sapevano. Ecco chi adorava William quando non stava con Kate, la prendeva sempre in braccio e facevano lunghe passeggiate assieme.

Pace tra i principi del Galles e i duchi del Sussex?

I sudditi sognano questo giorno da parecchio tempo, i reali forse ci pensano di meno, chi può dirlo. Rivedere i principi del Galles e i duchi del Sussex di nuovo insieme a ridere e scherzare, stile “Fantastici 4”, sarebbe un modo per andare avanti e rendere forse felice re Carlo III, il quale potrebbe rivivere di nuovo la sua grande festa per Natale, insieme a tutti i suoi nipotini.

Ad ogni modo Harry ha compiuto 40 anni e, tra gli auguri ricevuti, quelli della Royal Family non sono passati inosservati, visto che l’ultima volta che glieli avevano fatti fu nel 2021. C’è che dice che Kate starebbe cercando di fare da tramite affinché la famiglia si riunisca, ma ovviamente questi sono solo rumors. Non abbiamo idea di quale sia la verità, sappiamo solo che il 30 settembre il “principe ribelle” sarà a Londra, cosa succederà quel giorno è ancora un mistero.

William e il suo rapporto con Ella

Il cuore di William nel corso della sua vita ha subito molti scossoni: è passato dal dolore per la morte della mamma fino ad arrivare a oggi, con la paura di perdere anche Kate Middleton dopo la diagnosi di cancro. La principessa del Galles ha terminato la chemio, come ha rivelato lei stessa, ma il suo cammino è purtroppo ancora lungo. La coppia è sempre stata molto unita, ma tra di loro c’è sempre stata una certa signorina, che quando arrivava monopolizzava l’attenzione del papà di George, Charlotte e Louis, e in realtà di tutti quanti.

Stiamo parlando dell’adorata cagnolina del fratello di Kate, cioè James Middleton, il quale ha scritto la sua biografia: Meet Ella: the dog who saved my life, in onore della sua bellissima Ella, purtroppo venuta a mancare qualche tempo fa. Tra i vari racconti dell’uomo, è emerso anche un simpatico dettaglio su Ella e William. Molto spesso i Middleton andavano a trovare la figlia e il marito, e passavano insieme interi pomeriggi a dilettarsi con giochi da tavolo. James Middleton ha riferito: “Siamo molto competitivi in famiglia, e William era sorpreso dalla nostra spietata determinazione a vincere a tutti i costi. Lui invece, quando perdeva, era contento, perché poteva sgattaiolare via per coccolare Ella…“. Il primogenito di Diana, quando poteva, prendeva la cagnolina e andava a passeggiare insieme a lei. Un tradimento assolutamente perdonabile!