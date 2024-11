Royal Family, allarme rosso per Camilla, la grave infezione preoccupa anche l’infettivologo: “Ha 77 anni, mi auguro che…”

La Royal Family sta vivendo un periodo particolarmente difficile: anche Camilla adesso si è ammalata. L’infezione che l’ha colpita sta preoccupando l’infettivologo.

Non è stato un anno facile, quello vissuto dalla Royal Family inglese, in quanto, dopo l’incoronazione di re Carlo III è successo di tutto.

Siamo passati dall’annuncio del cancro ai danni dello stesso Carlo e di Kate Middleton, fino ad arrivare alla caduta della principessa Anna e alla morte di Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella, tra i vari eventi tragici.

Oltre a tutto questo, ricordiamoci anche che la diatriba tra i duchi del Sussex e la famiglia reale non si è ancora distesa, anzi per certi versi si è inasprita ancora di più. A ogni modo, le cose adesso sembravano andare decisamente meglio per il re e sua nuora, in quanto entrambi stanno prendendo nuovamente parte agli impegni pubblici.

A distruggere questo quadretto quasi idilliaco, un’altra tragica notizia fa pensare ancora una volta a quella maledizione dei Windsor di cui tutti parlano. Anche Camilla si è ammalata, e la grave infezione che l’ha colpita sta preoccupando il noto infettivologo.

Un evento molto drammatico per la Royal Family

La Royal Family stava appena iniziando a riprendersi dopo la notizia del cancro di Carlo e Kate, che di nuovo la spada di Damocle si è abbattuta su di loro. Prima di parlare della malattia che ha colpito Camilla, però, vi riportiamo le dichiarazioni rilasciate da William, il quale dopo molti mesi di silenzio ha deciso di condividere con i suoi sudditi quello che ha dovuto affrontare in questo periodo buio.

In merito alla malattia del padre e della moglie, il figlio di Diana ha rivelato: “È stato terribile. Probabilmente l’anno più difficile della mia vita. Ho cercato di andare avanti per mantenere tutto in equilibrio, ma è stato complicato…”, rivelando però di essere molto orgoglioso di loro per come hanno affrontato tutto questo. E Camilla?

La malattia di Camilla

Adesso che re Carlo III e Kate Middleton stavano ricominciando a prendere parte ai vari eventi pubblici, cercando di ritornare alla loro vita di prima, una nuova notizia di malattia è giunta dalla Royal Family come un fulmine a ciel sereno. La regina Camilla si è ammalata di un’infezione toracica che l’ha costretta ad annullare i suoi impegni pubblici.

Non soltanto i suoi congiunti e i sudditi sono preoccupati per lei, ma anche il noto infettivologo Matteo Bassetti, il quale ha rivelato: “Ha 77 anni, e mi auguro davvero che sia vaccinata“. Con la speranza che questo periodaccio possa finire anche per loro, noi le facciamo tanti auguri di pronta guarigione.