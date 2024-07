Rossella Brescia e Luciano Cannito ai ferri corti: “È finita” | Ecco chi è e cosa fa l’ex compagno della splendida ballerina

Rossella Brescia e Luciano Cannito si sarebbero lasciati, pare che la coppia sia ai ferri corti dopo 17 anni di vita insieme. Ecco chi è e cosa fa quello l’ex compagno della nota ballerina.

Anche questo 2024 sembra proprio non risparmiare gli amori storici dei vip, in quanto numerose coppie epiche e molto seguite stanno via via comunicando la fine della loro storia, gettando i followers nel dispiacere più totale.

D’altronde i fan si appassionano della vita dei Vip, e sperano sempre di trovare quello che hanno loro (o che mostrano davanti ai flash dei fotografi). Per questo, ogni volta che una celebre coppia scoppia, un romantico rinuncia a una porzione di speranza.

Abbiamo visto appendere le fedi al chiodo Francesco e Ilary, Wanda e Icardi, Chiara e Fedez, Tiziano e Victor, Melissa e Berrettini, e la lista è destinata a proseguire.

Tra queste coppie scoppiate, infatti, pare proprio che da oggi possiamo annoverare anche la liaison tra Rossella Brescia e Luciano Cannito. Ecco che cos’è successo e chi è l’ex compagno della ballerina.

Rossella Brescia e Luciano Cannito: l’inizio

Rossella Brescia e Luciano Cannito sono sempre stati legati entrambi al mondo della danza, in quanto lei è una nota ballerina, mentre lui è un famoso coreografo internazionale, considerato uno dei più bravi e di talento nel nostro Paese.

Ha diretto oltre 60 balletti, ed è stato insegnante di danza ad Amici dal 2010 al 2013. Rossella e Luciano si sono conosciuti nei primi anni Duemila, e da quel giorno sono sempre stati insieme, anche se non si sono mai sposati. Hanno cercato di avere un figlio per molto tempo, ma purtroppo non è mai arrivato. Quello che colpiva della coppia, oltre al loro amore da sogno, era la la palese complicità. Famose le parole rilasciate dalla ballerina sul coreografo: “Con Luciano siamo insieme da 17 anni. Il segreto è la complicità. Siamo molto complici, ma ci rispettiamo“.

Rossella e Luciano sono ai ferri corti

Secondo Deianira Marzano: “È finita un’altra storia, quella tra Rossella Brescia e Luciano Cannito“, indiscrezione poi confermata anche da Gabriele Parpiglia: “Mi dispiace molto, non voglio entrare nei dettagli, ma la notizia è vera“. Secondo gli esperti del gossip dunque, Rossella Brescia e Luciano Cannito si sarebbero lasciati dopo 17 anni di convivenza.

Per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia che, qualora fosse ufficializzata, sarebbe un vero peccato, in quanto i due insieme erano perfetti. Purtroppo però l’amore può sempre finire: è forse questa la causa della rottura?