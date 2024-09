Rosalinda Celentano affossa il papà Adriano, parole di fuoco verso il celebre cantante: “In cosa è stato padre?” | La recensione durissima

Rosalinda Celentano ha parlato del rapporto complicato con il padre Adriano. La recensione è stata durissima.

Rosalinda Celentano è la figlia del noto cantante italiano Adriano. La donna ha spesso parlato del suo complicato rapporto col padre e, durante una recente intervista, ha rilasciato un’ulteriore dichiarazione molto pesante. Le parole sono divenute immediatamente virali sui social, e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Come se non bastasse, ha tirato in ballo anche un’altra sua parente, assai conosciuta e nota al pubblico. Ecco di chi si tratta.

Capita spesso che i figli di grandi artisti, nel corso degli anni, si sentano poi trascurati e non abbiano un grande rapporto con il sangue del proprio sangue. Una tra questi è proprio Rosalinda, figlia del grande Adriano Celentano. La donna ha spesso parlato del suo triste passato, segnato dalla depressione, dalla droga e dall’autolesionismo. Rosalinda ha inoltre combattuto contro un terribile tumore al seno, e la sua storia è stata di grande aiuto per moltissime donne che, come lei, hanno vissuto una situazione simile.

Durante una sua recente intervista con MowMag, la donna è tornata a parlare del difficile rapporto con il padre. Ecco le sue parole.

Il rapporto tra Rosalinda e Adriano

Le parole della donna hanno lasciato gli italiani a bocca aperta. Rosalinda, durante la sua intervista, ha ammesso di non sentire il padre dal giorno del suo compleanno: “Gli ho fatto gli auguri e ci siamo fatti un saluto”. Ha poi spiegato di non aver più ricevuto una telefonata da lui, e viceversa. Già in passato, la donna descrisse Adriano come un padre ‘distratto’ e simile a tanti altri grandi artisti come lui: “In cosa è stato padre? In niente… non c’era lui ad asciugare le mie lacrime”.

Dopo queste parole di fuoco verso il celebre cantante, Rosalinda ha parlato anche di Alessandra Celentano, sua cugina.

La recensione su Alessandra Celentano

Durante l’intervista con MowMag, la donna ha poi parlato anche di Alessandra Celentano, la famosissima insegnante della scuola di ‘Amici’. “Alessandra è molto più simpatica di quanto sembri, anche se sul lavoro deve essere inflessibile. Certo, potrebbe usare parole meno pesanti”, ha infine aggiunto. Una recensione sicuramente più positiva rispetto a quella rilasciata per il padre, ma che ha visto gran parte degli italiani darle ragione.

Un retroscena che in pochi si sarebbero potuti immaginare della vita di Rosalinda Celentano, ma d’altronde non sempre la celebrità corrisponde alla serenità personale.