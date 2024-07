Rosalinda Cannavò e la corsa dal medico durante la dolce attesa | Il responso del specialista non le lascia alcuna speranza

L’attrice Rosalinda Cannavò è in dolce attesa e, proprio in queste ore, la donna è dovuta correre dal medico. Ma ecco cosa è accaduto.

L’attrice Rosalinda Cannavò è da diversi mesi incinta del suo primo bebè, concepito con Andrea Zenga. La coppia, dopo essersi conosciuta sotto ai riflettori, è più affiatata che mai, e i fan amano seguire ogni momento di questa gravidanza. Proprio in queste ore, però, la donna è dovuta correre dal medico a causa di un piccolo problema. Il responso dello specialista non le ha lasciato alcuna speranza e Rosalinda ha deciso di condividere sui social l’accaduto.

Sono in molti a seguire sui social la coppia composta da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

I due si sono incontrati per la prima volta dentro la casa più spiata d’Italia, ossia quella del Grande Fratello. Dopo una serie di amori andati a finire male, la donna è finalmente riuscita a trovare la sua dolce metà e, al contrario di quello che pensavano in molti, la coppia è più affiatata che mai. L’annuncio della gravidanza ha emozionato tutti i followers della coppia, ed è l’ennesima riprova che il loro è un amore vero.

Proprio in queste ore però, Rosalinda ha deciso di condividere con i propri seguaci un’esperienza vissuta durante le ultime settimane.

Come sta procedendo la gravidanza di Rosalinda Cannavò

La donna ama mostrare sui social le foto del suo bellissimo pancione e condividere con altre donne alcune chicche di questo suo momento. Recentemente Rosalinda ha pubblicato una foto che la ritrae al mare, scrivendo anche una bellissima dedica che ha emozionato tutti gli italiani: “Amore infinito. Siamo qui, davanti al mare, mentre aspettiamo con ansia l’arrivo della mia piccola principessa. Penso alla tua dolcezza, alla tua forza, alla tua infinita capacità di amare.”

Oltre però a questi bellissimi attimi, Rosalinda ha parlato di un piccolo problema che è sorto durante la gravidanza e che l’ha costretta a correre da un dermatologo.

Le macchioline che hanno fatto preoccupare

Nelle ultime settimane, l’attrice si è accorta di avere delle macchie sul viso e, proprio per questo, ha deciso di recarsi da uno specialista per capire come risolvere la cosa. Dopodiché ha spiegato sui social: “Le ho fatte vedere ad un dermatologo, ovviamente ora non posso fare alcun trattamento. Mi ha confermato che queste macchie sono dovute alla gravidanza e mi ha detto che dopo possiamo fare un laser che mi aiuterà a eliminarle qualora non andassero via.” Si tratta di una problematica assai comune nelle donne incinte e che prende il nome di melasma gravidico. Ha però aggiunto: “Secondo lui, queste qui non andranno via! Quindi ho vinto il premio donna fortunata dell’anno…“.

Attraverso la sua notorietà Rosalinda ha dunque deciso di diffondere un messaggio di supporto per tutte le donne che, come lei, stanno vivendo una problematica simile.