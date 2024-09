Roberta Di Padua scatena il delirio sul red carpet di Venezia, il gesto eclatante paralizza i presenti: “Io scioccata” | Cosa sta succedendo

Roberta Di Padua ha scatenato il delirio sul red carpet di Venezia: dopo che i fan hanno visto quel gesto eclatante sono rimasti senza parole. Ecco che cosa sta succedendo nella vita dell’ex dama del trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne è un format molto amato dai fan, i quali lo seguono fedelmente dall’inizio alla fine di ogni puntata e, come succede per ogni programma, ci sono ovviamente i personaggi amati, quelli odiati e quelli che non verranno ricordati per molto.

Roberta Di Padua ovviamente fa parte del primo gruppo, in quanto i suoi followers l’adorano e la seguono fin dalla sua prima apparizione al dating di Maria De Filippi. Per chi segue il programma, l’ex dama del trono over ha trovato l’amore in Alessandro Vicinanza, ex fidanzato di Ida Platano.

I due stanno vivendo un’intensa storia d’amore e i fan li seguono con curiosità. Entrambi ex partecipanti allo show della De Filippi, fanno ancora oggi molto chiacchierare, in quanto con loro pare proprio che il Cupido di Uomini e Donne abbia funzionato.

Ed è proprio in merito all’ex dama del trono over che il popolo del web è in delirio dopo averla vista al red carpet di Venezia, e soprattutto dopo quel gesto eclatante che ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta. Che cos’è successo?

Roberta Di Padua e le critiche sul red carpet

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, nei loro abiti elegantissimi hanno sfilato qualche giorno addietro sul red carpet all’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Molti fan li hanno adorati, anche perché ogni volta che li vedono insieme rievocano i tempi di Uomini e Donne, e il loro cuore si riempie di gioia. Ovviamente, non sono mancate le critiche nei loro confronti, in quanto molti hanno stroncato la loro apparizione sul tappeto rosso, in quanto solo figure marginali del mondo dello spettacolo.

Ecco che cosa ha risposto la Di Padua in merito a queste critiche: “È vero, non siamo attori, abbiamo solo avuto la fortuna di partecipare a un programma televisivo che ci ha permesso di arrivare a voi…”. Inoltre, la coppia ha voluto ringraziare Maria per quello che ha fatto per loro: “Per la visibilità che ci ha dato in questi anni. Venezia è un invito difficile da rifiutare, con grande piacere abbiamo sponsorizzato un brand, e sentire il vostro calore non ha prezzo”.

SCUSATE NON HO CAPITO IL GIOCO GELATO ROBERTA È INCINTA??? pic.twitter.com/CcCGXP3fPP — sasi🪁 (@p0liedrico) September 3, 2024

Il gesto di Alessandro Vicinanza verso la “sua” Roberta

Durante l’arrivo di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sul red carpet a Venezia, i due piccioncini hanno sfilato tra l’ammirazione del pubblico e i flash dei fotografi. Nei loro abiti super eleganti, i due ex protagonisti di Uomini e Donne, tra baci e sguardi innamorati, hanno lasciato tutti senza parole a causa di un gesto eclatante.

Vicinanza infatti ha consegnato alla Di Padua un calzino da neonato, confondendo il popolo del web. Roberta è incinta? Per il momento non ci sono conferme o smentite in merito, e i diretti interessati non hanno voluto rispondere a questa domanda, quindi dovremo aspettare di capire cosa volesse dire Alessandro con quel gesto. Nel mentre i fan sono scioccati, lo possiamo vedere dal commento social di un’utente in risposta al video che scrive: “Amo ho letto da poco IO SCIOCCATA“. Quale sarà la verità?