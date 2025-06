Roberta Bruzzone, spuntano i dettagli sulla clamorosa querela: “Sono una persona che morde” | La confessione in una clip

Ecco che cosa era successo davvero in merito a quella vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista Roberta Bruzzone.

Roberta Bruzzone è la nota criminologa e opinionista che da diversi anni è diventata un volto ricorrente sul piccolo schermo, nonché nei giornali e sui social. E anche i suoi libri, nei quali ha trattato svariati argomenti investigativi e di cronaca nera, hanno riscosso un discreto successo.

È inoltre nota per la sua presenza nel caso di Avetrana ed Erba, nonché per aver condotto diversi programmi, tra cui “La scena del crimine”. Attualmente, la vediamo spesso a La vita in diretta di Alberto Matano, dove svolge il ruolo di opinionista.

I fan, oltre a essere interessati al lavoro di Roberta, sono attenti anche alla sua vita privata, anche se lei è sempre molto riservata. Ad ogni modo, Roberta è sposata dal 2017 con Massimo Marino, funzionario della Polizia di Stato, del quale ha rivelato: “Massimo è esattamente la persona che speravo di incontrare nella vita. Ho aspettato un po’, ma alla fine nove anni fa è arrivato l’uomo giusto…”.

In questi giorni, invecef sui social si sta parlando nuovamente del caso giudiziario che ha coinvolto la Bruzzone e una nota showgirl. Ecco che cos’era successo, e quali sono i dettagli emersi.

Roberta Bruzzone e la passata querela

In questi giorni, è tornato in auge un caso del passato che aveva come protagonista Roberta Bruzzone e la comica Virginia Raffaele, che aveva confezionato un’imitazione ispirata proprio a lei. Del resto, la satira in televisione ha acceso spesso notevoli dibattiti, come recentemente accaduto per l’imitazione poco gradita da Monica Setta ad opera di Giulia Vecchio. L’opinione pubblica è infatti divisa, con chi difende la libertà di espressione e chi vorrebbe invece una satira meno pungente.

In passato, Roberta non aveva gradito l’imitazione ispirata a lei che Virginia, una delle comiche, imitatrici e attrici più quotate in Italia, aveva portato ad Amici di Maria De Filippi. In quell’occasione, Roberta aveva dichiarato: “Mi sono proprio inca**ata, ma non per la parodia, perché i più grandi personaggi famosi vengono parodiati… è il continuo, reiterato, becero riferimento ad abitudini sessuali, a contenuti sessuali, a una sessualizzazione caricaturale che non mi appartiene…“. In quel frangente, come leggiamo su un vecchio articolo de ilfattoquotidiano.it, la criminologa aveva manifestato l’intenzione di querelare sia la Raffaele che la De Filippi.

Le dichiarazioni della Bruzzone

Come leggiamo su ilfattoquotidiano.it, Roberta Bruzzone non si sarebbe fermata agli avvertimenti: “Siccome così non è, e siccome penso che questa tipologia di contenuti vada ben oltre il diritto di satira, ho deciso di prendere posizione e di adire le vie legali. Io non sono una persona che abbaia. Io sono una persona che morde. E poi magari abbaia…”.

In seguito, però, dopo che Bruno Vespa aveva provato a convincerla a desistere da questa sua intenzione, la Bruzzone aveva infine ceduto: “Caro Bruno, visto che l’invito arriva da te non posso che prenderlo in considerazione…”.