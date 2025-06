Rivoluzione al Grande Fratello: Alfonso Signorini beccato a cena con la sostituta | Dritta dritta dalla scuderia di Amici

In arrivo importanti novità per il Grande Fratello. Questa volta Alfonso Signorini avrebbe deciso di puntare tutto sulla regina di Amici.

Nonostante manchino ancora alcuni mesi prima della nuova edizione del Grande Fratello, il reality show è finito nuovamente al centro dell’attenzione. La motivazione? La rivoluzione che ci sarà secondo alcune fonti attendibili e che vedrebbe la regina di Amici come nuova pupilla di Alfonso Signorini.

Ma di cosa si tratta? E perché tutti quanti ne stanno parlando proprio in queste ore? Te lo spieghiamo subito noi!

Il Grande Fratello è sicuramente uno dei reality show più amati e seguiti di sempre. Da diversi anni a questa parte, vede come timoniere Alfonso Signorini, e l’uomo sarebbe stato riconfermato anche per la prossima edizione. Perciò, dopo la vittoria inaspettata di Jessica, il pubblico sta già fantasticando sui possibili futuri concorrenti.

E mentre i casting sono già aperti da un po’, il conduttore avrebbe deciso di puntare tutto quanto su di lei!

Le novità della nuova edizione del Grande Fratello

Quest’anno abbiamo visto come opinioniste della trasmissione Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Le due erano letteralmente cane e gatto, e non sono infatti mancati vari scontri in diretta nazionale. I telespettatori avrebbero inoltre notato che, in svariate occasioni, Alfonso non abbia apprezzato particolarmente le uscite ‘infelici’ della Luzzi, al punto di arrivare a redarguirla con qualche frecciatina.

Proprio per questo, con ogni probabilità la vivace rossa non sarà nuovamente confermata come opinionista, e al posto suo potrebbe essere presa in considerazione una protagonista di Amici: Anna Pettinelli. Magari persino in veste di opinionista unica: che dire, una sostituta davvero degna di nota!

Lo scatto che non ha lasciato dubbi all’immaginazione

Su X è dunque cominciata a circolare un’immagine di Alfonso Signorini a cena fuori con nientemeno che Cristiano Malgioglio e Anna Pettinelli. Inutile dire che questo incontro non è sembrato per nulla casuale e, a seguito di un’indiscrezione pubblicata da Dagospia, la teoria secondo la quale la coach di canto possa essere la futura opinionista è sempre più papabile. D’altronde, la donna aveva già presenziato al Grande Fratello quando decise di salutare la sua cara amica Stefania Orlando.

Insomma, dopo il grande successo avuto con Amici, il pubblico è impazzito all’idea di poter vedere la Pettinelli come braccio destro di Alfonso Signorini durante la prossima edizione!